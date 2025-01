L’analyse de Sidy Braham Dieng sur la situation politico-économique du Sénégal

Le contexte d’incertitude politique, marqué par la fragmentation de l’opposition, préfigure une dualité politique entre les deux figures emblématiques de l’exécutif:le mythe de la figure tutélaire va s’effondrer au profit d’une guéguerre politique.

Dans la configuration politique actuelle archi dominée par l’emprise inédite du premier ministre sur l’appareil étatique,en dépit des pouvoirs constitutionnels exorbitants dont disposent le président de la République.Quand dans la vie démocratique la doxa populiste prédomine dans le débat politique,il est probable que surgisse la contre culture de la défiance institutionnelle: le premier ministre est dans une logique d’accaparement des prérogatives presidentielles.

Cependant,dans la tradition politique,républicaine et institutionnelle du Sénégal,il n’est jamais arrivé que le premier s’arroge les domaines réservés constitutionnellement dévolus au président de la république.Depuis quand sommes nous dans un régime parlementaire de facto qui plébiscite le premier ministre comme la figure téléologique de notre paradigme institutionnel? Cette visée institutionnelle et politique traduit indubitablement une ascendance totalisante et totalitaire de Pastef sur l’appareil d’État.

De ce point de vue, le premier ministre se substituant par intermittence au président de la république prouve que ce dernier est dans l’incapacité politique d’exercer souverainement son magistère institutionnel. Par ailleurs,l’hégémonie impériale de Pastef, laminant littéralement l’opposition politique, indique sans doute l’émergence d’une dyarchie embryonnaire à la tête du pays. Le premier ministre,aussi charismatique que retors et présomptueux dans une vie politique reconfigurée par la mission civilisatrice du Projet, s’octroie des prérogatives démentiellement indues.

Ousmane Sonko se distingue davantage dans la surenchère médiatique et mémorielle avec la France, décriée par un panafricanisme victimaire et essentialiste.Le premier ministre est en train de rabaisser la fonction présidentielle au profit d’une vision politique et idéologique qui réduit drastiquement la perspective de massification de l’institution éponyme.La vision binaire du monde de Sonko contraste avec la doctrine de partenariat inclusif de Diomaye Faye ,qui est devenu moins présidentiel.

Les partenaires du Sénégal sont intrigués par la prééminence du premier ministre qui propose un agenda postcolonial au moment où l’économie sénégalaise tangue.Cette situation de dualité institutionnelle plombe aussi la politique diplomatique du Sénégal,en ce sens que le premier ministre se considère comme la figure centrale d’une République inspirée par un agenda politique hasardeux et improductif émanant d’une caste politique sensationnel et idéologique.

L’instrumentation des questions mémorielles biaise la vision du Sénégal à promouvoir une diplomatie fondée sur un partenariat diversifié et stratégique. Le populisme rampant considère la coopération avec le monde Occidental comme une apologie de la condescendance et du néo-colonialisme Or, dans un monde complexe dominé par l’émergence d’organisations multilatérales de toutes sortes,le Sénégal, nain géographique ,malgré ses ressources fossiles, risque de subir les contrecoups corrosifs des errements politiques du pouvoir en place.

Sous ce rapport,une dualité institutionnelle pourrait engendrer un catastrophisme stratégique et diplomatique montrant l’incapacité existentielle d’un pays à se mouvoir dans le temps qui change.La démagogie clinquante devrait-elle encore fragiliser l’institution présidentielle au motif que le premier ministre porte mieux la voix du Sénégal sur la scène internationale. L’humilité dans l’approche des phénomènes tant nationaux qu’internationaux devrait aider à s’inscrire dans un agenda républicain qui respecte les prérogatives constitutionnelles et institutionnelles du président de la République.

De ce point de vue,un super ministre, s’emparant de fait des prérogatives dédiées au président de la République atrophie structurellement le processus de démocratisation.

Sidy Braham Dieng président mouvement Sénégal d’en bas.