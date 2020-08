Lancement officiel du mouvement WAR : Les mots du Président Pape samba Sène…

Merci Mesdames et Messieurs d’avoir répondu présent à cette cérémonie marquant le lancement des activités du mouvement citoyen, politico-social. Pourquoi W.A.R ? Parce que les populations Sénégalaises méritent une « guerre » pour leur mieux-être de la part de tout un chacun. L’autre disait qu’un bon citoyen devrait se demander ce qu’il a fait pour son pays et non le contraire. Ainsi, « WARNA ASKANWI RAW » que nous lançons a pour objectif d’être la Tribune Sociale, économique et politique pour tous les citoyens et citoyennes qui pensent que les populations laborieuses méritent un avenir plus radieux. Dès lors, nous fils du Saloum et du Sénégal, comptons faire don de notre existence à nos concitoyens. Il s’agira, pour nous, d’alerter, de sensibiliser, d’épauler nos concitoyens par nos maigres moyens… « WAR », comprenez le sens de guerroyer en anglais. Mais juste une guerre pour que les Sénégalais s’épanouissent. « WAR », comprenez un lopin de terre, ou notre devoir de nous mobiliser pour une noble cause. Le choix de Kaolack s’explique par le fait que c’est notre terre natale que nous aimons d’un amour qui nous arrache les yeux, pour paraphraser le Président Lamine Gueye.