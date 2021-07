L’ancien champion du monde…Ladji Doucouré ruiné

A 38 ans, Ladji Doucouré aurait pu vivre très confortablement avec tout l’argent gagné durant sa belle carrière d’athlète. Mais l’ancien sportif a été escroqué et s’est retrouvé sans rien

Pendant des années, Ladji Doucouré a brillé dans l’athlétisme. Champion du 110 mètres haies, l’ancien compagnon de Rachel Legrain-Trapani a ainsi accumulé les médailles lors des Championnats du monde et d’Europe. Le sportif a également très bien gagné sa vie grâce à de nombreux sponsors mais il ne lui reste désormais plus rien ! Un triste constat pour celui qui pensait entamer une retraite dorée en 2017

Ladji Doucouré a donné plus de détails sur ses problèmes d’argent et sur les personnes qui l’ont arnaqué dans sa carrière.

Ladji Doucouré s’est confié sur le début de sa carrière et sur ses problèmes d’argent. En effet, celui qui a participé à la saison 10 de Danse avec les stars n’est pas toujours tombé sur des personnes bien intentionnées. Et certaines ont mis la main sur sa fortune.

Le « côté sombre du métier »

« Quand tu ne connais pas bien le milieu, c’est difficile de gérer un jeune qui n’y connaît rien », a commencé Ladji Doucouré face caméra, avant de préciser que « le métier demande de s’entourer, que ce soit pour les entraînements, la récupération, la gestion… » « Tu ne peux pas savoir avant si c’est les bonnes personnes », a déploré celui qui « donne confiance facilement ». Maintenant qu’il a de l’expérience dans l’athlétisme et dans la vie en général, l’ancien spécialiste du 110 m haies et champion du monde a reconnaît avoir « des regrets ». « J’en parle pour parler du côté sombre du métier. Il y en a plein qui ont les mêmes soucis que moi », a affirmé celui qui a partagé la vie de Rachel Legrain-Trapani, sans donner de noms.

« Je gagnais bien ma vie. Et je n’ai plus rien »

« On est jugé sur les performances, mais on ne voit pas l’extra sportif », a ajouté Ladji Doucouré avec sincérité, avant de donner quelques détails sur ces gens qui ont abusé de sa gentillesse et de son manque d’expérience. « C’était des professionnels. Il y en a qui ont pensé que j’avais fait confiance à des copains, mais non. C’était des grands noms », a-t-il poursuivi, en soulignant qu’il est actuellement en plein procès pour tenter d’obtenir justice. En mai dernier, l’ancien athlète avait évoqué ses problèmes d’argent, auprès de Vice TV. « Je gagnais bien ma vie. Et je n’ai plus rien », avait-il expliqué, en révélant avoir été ruiné par des « conseillers financiers » et des « gestionnaires de patrimoine », même si son père l’avait poussé à se méfier de son entourage.

C’est dans les colonnes de L’Equipe que Ladji Doucouré revenait sur les mauvaises décisions qui l’avaient conduit à de gros problèmes financiers : « J’avais un gestionnaire de patrimoine, un comptable, un agent, un avocat… Je suis tombé dans le gueule du loup » expliquait-il, amer. Le début de la descente aux enfers : « Un jour, les impôts me contactent et m’annoncent qu’ils vont me saisir. Je suis complètement sonné parce que, en principe, je suis entouré de bons professionnels. »

Mais ce n’est pas le cas, et Ladji Doucouré ne tarde pas à apprendre qu’il doit la coquette somme de 265.000 euros aux impôts. Mais ce n’est pas tout. Dans la foulée, le champion découvre que des prêts ont été contractés en son nom, après la falsification de sa signature. C’est le choc. « J’avais trop honte » confiait Ladji Doucouré en 2015, après avoir été contraint de vendre ses biens et de mettre son appartement en vente.