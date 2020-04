L’APR accuse Moustapha Diakhaté d’avoir volé la caisse du Groupe…

Khalifa Wade (APR) tout rouge contre Moustapha Diakhaté: «Cet ingrat n’a pas de leçon à donner à personne…»

Les sorties intempestives de Moustapha Diakhaté contre le régime en place ne sont pas du goût de certains partisans de la mouvance présidentielle. Dans une sortie ce weekend, Khalifa Wade, responsable de l’APR à Kaolack n’a pas mis de gants pour brocarder l’ancien député et ex-président du Groupe parlementaire de la majorité (Benno Bokk Yakaar) : « La dernière sortie de Moustapha Diakhaté est regrettable. Ce gars, opportuniste devant l’éternel, est une honte. Chaque jour, il se rapetisse, se déshonore en cherchant à discréditer le pouvoir en place qui, pourtant, lui a tout donner. Il doit se taire et se terrer », vitupère le cadre apèriste. Khalifa Wade, de corser la diatribe : «Moustapha Diakhaté doit se ressaisir et savoir que les citoyens sénégalais ne sont pas amnésiques. Voilà un homme qui a eu à gérer de manière scandaleuse les fonds du Groupe parlementaire de la majorité Bby à l’Assemblée Nationale. Aujourd’hui, il veut jouer l’adepte de la bonne gouvernance, de la transparence alors qu’il est de très loin de l’image qu’il veut se donner. Ce grand inconnu a été hissé au sommet par le Président Macky. Dans cette guerre sanitaire contre la pandémie à Coronavirus ou Covid-19, personne ne le voit apporter, ne serait-ce, le plus petit soutien. Il n’a que sa langue pour nous écorcher les oreilles. Pour le Président Macky et son gouvernement, l’urgence est d’œuvrer pour bouter le virus mortifère hors de nos murs. Nous mettons également ce moment à profit pour remercier et féliciter nos soldats modernes, nous voulons dire, notre corps médical pour leur dévouement sans faille ».

Lors de cette sortie, les animateurs du Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) en ont aussi pour leur grade. Pour M. Wade, Mamadou Lamine Diallo et Cie ne doivent pas avoir voix au chapitre : «Les initiatieurs du CRD n’ ont rien à dire .Alors que la menace est là, ils restent inactifs. Aucune contribution venant d’eux n’est constatée jusque là »