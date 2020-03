L’APR Espagne interpelle Moustapha Diakhtaté ou…Moustapha Diakhassé

Ma première question est de savoir si Moustapha Diakhaté a une famille ? des amis? un guide religieux ou ne serait-ce qu’un conseiller ? Si oui, je leur demande d’intervenir pour lui demander d’arrêter ses sorties. Il se discrédite et affiche son vrai visage d’un être humain devenu animal de la pire espèce des sans état d’âme.

Cher, ex camarade de parti que nous regrettons tous, je ne te rappellerai point toutes ces années passées avec les plus hauts responsables politiques de notre coalition BENNO BOKK YAAKAAR et de notre parti politique l’Alliance Pour la République APR qui vous a tout donné. Les témoins sont toujours là et sont ébahis à cause de ton comportement indigne. Il fut un temps, quand tu étais aux affaires, tous tes arguments servaient à défendre son Excellence le président Macky SALL et ses collaborateurs ; tes dires pouvaient remplir des livres et des livres et avaient fini par convaincre ces derniers à t’accorder des privilèges jusqu’à te faire président du groupe parlementaire, ministre et proche collaborateur de la première Dame. Par cette position, tu t’en es profité pour accomplir des bassesses funestes sur beaucoup de cas sociaux qu’on t’avait confié; les populations des « Santhiane » de Touba la Sainte ville peuvent en témoigner. Cette confiance du couple présidentiel ne t’a jamais fait un honnête homme car tu ignores ce qu’est la CONFIANCE Ah! triste faux raisonneur que tu es! Quels doux ravissements face à ce traitement ton coeur de faux dévot a senti? Ce que tu as dit sur le ministre Benoît SAMBOU m’a fait prendre la plume. Le Sénégal tout entier sait que tu as menti dans le seul but de mettre en mal Benoît et sa sœur Angélique, histoire de « DIAKHASSE » pour mettre le feu dans le parti qui t’a exclu. Arrête tes vaines sorties et rentre au fond de ton âme: c’est là que tu retrouveras la source de ce feu sacré de la foi qui fera de toi un humain. En ces temps, tu n’es qu’un animal sauvage qui se croit dans la jungle ou la loi du plus mauvais est la meilleure. C’est seule par la foi en Dieu et par la vérité qu’un être verra ses idées et ses actes triompher. Ce simulacre éternel de ta fausseté dont la contemplation anime ceux qui ne te connaissent pas ne peut souiller ni effacer ni altérer les bonnes actions du président Macky Sall et de ceux qui croient en lui et qui l’accompagnent dans la mise en œuvre de sa vision politique. Souviens-toi des larmes de bonheur qui coulaient de tes yeux le jour où on t’avait choisi comme Président du groupe parlementaire, les palpitations qui suffoquaient ton cœur agité par des transports quand tu fus nommé ministre conseiller. Tes vices d’aujourd’hui te rendent inexcusable et te rabaissent davantage. Veux-tu savoir ce que la majeure partie des sénégalais pensent de toi ? Ils disent que tu fais partie des plus ingrats des hommes politiques Moustapha. Songe aux temps passés avec le président, sa famille et ses proches où la considération et le respect vous portaient au sommet des responsabilités occupées. Relis l’histoire Moustapha DIAKHASSE. Si tu désires toujours avoir les trésors de Crésus et la gloire de César ou le pouvoir de Néron sois digne comme eux. L’indignité et la méchanceté n’offrent pas les valeurs qui font de notre existence utile et exemplaire sur terre. Les hommes passent mais les faits restent. Penses-y.

J’ai dit.

Malick Wade GUEYE, DSE/ APR/ Espagne.