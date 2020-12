L’armée détruit des champs de cannabis…à Bignona

Dans le cadre de la Lutte contre la coupe illégale de bois et les trafics illicites, des champs de cannabis, ont été fauchés par une patrouille combinée de l’Armée, Gendarmerie et Eaux et forêts, dans le Sud du pays.

Selon La Direction de l’Information et des Relations Publiques (DIRPA) de l’armée sénégalaise qui donne l’information, les soldats de la zone militaire 5 de Ziguinchor, les gendarmes et les éléments des eaux et forêts ont découvert et détruit 02 champs de cannabis les 11 et 12 décembre 2020 dans la forêt de Grand Koulaye, dans le département de Bignona.

A rappeler que le 24 avril 2016, l’Armée avait affronté des rebelles lors de la destruction de nombreux champs de cannabis dans le sud du pays. Accrochages qui se sont soldés par de « lourdes pertes » côté trafiquants.