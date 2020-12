Tribunal de Dakar : Pour une batterie volée D.Tine et M.Sylla soldent leur compte à la barre

Tine et M. Sylla étaient, ce matin, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour comparer. Le premier nommé chauffeur de Camion, âgé de 27 ans, est poursuivi pour abus de confiance et coups et blessure volontaire.

Sylla, lui, est accusé par le chauffeur pour vol en réunion commis la nuit. Agé de 20 ans. D. Tine l’accuse d’avoir volé la batterie de son Camion avec l’aide de ses amis. Selon lui, il s’est battu avec son voleur avant de lui donner un coup de pilon sur la tête. Et Tine faisait partie de cette bande. Pour sa défense, M. Sylla, dit n’avoir jamais volé ce dont on l’accuse et nie qu’il s’être battu avec D.Tine

Le chauffeur a été jugé coupable pour coups et blessures volontaire, vis-à-vis de M. Sylla, par le Tribunal qui lui a donné un avertissement. Il devra aussi verser la somme de 50.000 F CFA de dommage et intérêts.

Le Chauffeur aussi poursuivit pour abus confiance

Le malheur n’arrivant jamais seul, D. Tine est aussi poursuivi par son patron S. Seck pour abus de confiance. Son patron l’accuse d’avoir volé des sacs de riz manquants. Mais selon l’avocat de la défense, son client n’est pas coupable vu que le boss de ce dernier avait mis quelqu’un d’autre pour surveiller les charges.

Pour abus de confiance, D. Tine a été jugé non coupable.