Lass Badiane traite le Forum Civil… »d’incivilisé » !

Monsieur BIRAHIM SECK a été nommé depuis 2013 au Conseil Économique Social et Environnemental par le PR MACKY SALL au titre des organisations socio professionnelles.

Il n’a jamais posé le débat de la Fondation SERVIR LE SÉNÉGAL de la Première Dame Adjaratou Marième SALL dans les instances du CESE. Et pourtant, il y siège depuis 2013 (il est à son second et dernier mandat). Ces gens du Forum incivilisé parlent dans les médias beaucoup plus qu’ils ne travaillent. La société civile est un groupe de citoyens non partisans qui émettent des critiques objectives tout en étant dans une phase constructive et non dans un combat partisan et destructeur.

Ces gens au QI de staphylococcus epidermidis lobotomisé. Ils détruisent tout et ne savent que suivre les grandes orientations de leurs partenaires financiers étrangers. Ils sont obligés de chevroter dans la presse afin de terminer leurs programmes.

Les réalisations de la Fondation dans tout le Sénégal sont palpables dans presque tous les domaines.

La Fondation SERVIR LE SÉNÉGAL travaille beaucoup plus qu’elle ne parle contrairement à ces ennemis de la République.

LASS BADIANE RESPONSABLE APR GRAND YOFF