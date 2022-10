« Le 5ème Président du Sénégal sera une personnalité du social »

Selon Ansoumana DIONE, « le Président Macky SALL a dévoilé le profil de son successeur, un homme social. »

En décrétant, à la fin de son dernier mandat, 2023, année sociale, le Président Macky SALL dévoile ainsi le profil de son successeur, le cinquième Président de la République du Sénégal. Qui est une personnalité du social, pour sortir les sénégalais de leurs difficultés. En clair, ce n’est pas un acteur politique, encore moins un opérateur économique qui sera élu, au sortir de l’élection présidentielle de 2024. Mais, c’est un citoyen exerçant dans le domaine du social que les électeurs choisiront, comme l’a si bien signalé le chef de l’Etat.

Contrairement à ce que pense la plupart des hommes politiques, l’on n’a pas besoin de faire aujourd’hui le tour du Sénégal pour connaître les maux dont souffrent les citoyens. Le Président Macky SALL ne l’a-t-il pas fait avant son élection en 2012 ? A-t-il réussi, après plus de dix ans d’exercice du pouvoir, à résoudre l’équation de la demande sociale ? Et, ce n’est pas en envoyant la somme de quatre-vingt mille francs CFA à des familles démunies qu’il parviendra à soulager les souffrances de ses compatriotes, dans le désarroi.

Que l’on se dise la vérité. Le Président Macky SALL et la plupart de ses hommes, ont délibérément choisi de s’enrichir sur le dos des citoyens et cela ne rime pas avec la volonté de servir la population. En 2024, les sénégalais sauront faire toute la différence entre le bien et le mal, cette même classe politique, étant à l’origine de tous nos calvaires. La souveraineté alimentaire, l’instauration d’un état de droit, pour la sécurité des citoyens, l’accès à l’emploi, à l’éducation et la santé, des défis à relever par ce Président social.

Rufisque, le 30 octobre 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Leader du Mouvement « Jaamu Askan wi », le Serviteur du peuple, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024