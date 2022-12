Le basket sénégalais dans le noir…le CRBS réclame la tête du président

La Convention pour le Renouveau du Basket Sénégalais (CRBS) s’est fendu d’un communiqué pour dénoncer une malversation financière et une mauvaise gestion du Basket Ball.

Voici le communiqué dont xibaaru.sn tient une copie…

Il nous a été rapporté par la presse de ce mercredi 14 décembre 2022 , qu’un mouvement de fonds suspect en violation flagrante de l’article 104 du décret portant règlement général de la comptabilité publique aurait eu lieu entre le DAGE du Ministère des sports Mamadou Ngom Niang et le Président de la Fédération Sénégalaise de Basket-ball, Monsieur Babacar Ndiaye. Cette opération de cent quarante millions (140 000 000 ) de francs CFA a eu lieu au moment où le Sénégal comptait et pleurait ses morts avec la pandémie coronavirus et l’argent était tiré sur les fonds COVID.

N’y’a t’il pas là un détournement d’objectif ?

Ce montant reçu par le Président de la FSBB a t-il été déposé dans le compte bancaire de l’instance faîtière ?

Est-ce que la Trésorière , les membres du bureau , les membres du Comité directeur , étaient au courant de cette transaction?

Est-ce que les justificatifs de paiement ont été transmis au DAGE?

La CRBS, interpelle le Ministre des sports , Monsieur Yankhoba Diattara et exige que la lumière soit faite sur cette affaire .

La CRBS se réserve aussi , le droit de saisir le procureur de la République , l’OFNAC et l’assemblée nationale pour que cette énième forfaiture de l’instance dirigeante actuelle ne reste pas impunie.

Pour rappel, la transparence est un principe directeur qui doit sous-tendre l’action de toute organisation faîtière sportive . Ceci doit se manifester par le respect des textes et des procédures édictés, mais aussi par une reddition régulière des comptes à travers l’organisation régulière d’assemblées générales d’informations à la fin de chaque saison et avant le début de la saison suivante. Aussi, faut-il noter que les chiffres sur le rapport doivent figurer dans les livres de la FSBB avec les documents justifiant leurs affectations. Et pour ne pas revivre la situation de suspicion qui a prévalu après l’Afrobasket 2017 , avec l’histoire des 100 millions relatée par le journal Record, retirés du compte bancaire de la FSBB et remis au Directeur de cabinet du Ministère des sports, la CRBS exige la tenue immédiate de l’assemblée générale d’informations avant le début de la saison 2022-2023, conformément au règlement intérieur.

Le Ministère des sports est interpellé et le monde sportif sénégalais est pris à témoin .

Signé : La CRBS