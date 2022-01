Le Bureau de l’Assemblée rejette la proposition de loi criminalisant l’Homosexualité

L’Assemblée nationale n’examinera pas le projet de loi criminalisant l’homosexualité. Réuni, ce matin, le Bureau de l’Assemblée « conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues, a décidé de déclarer irrecevable cette proposition de Loi.»

En guise d’arguments, le bureau de l’Assemblée nationale explique tous les Sénégalais connaissent la position définie et affirmée, en plusieurs occasions, et plus particulièrement lors de rencontres avec des Chefs d’Etat étrangers, par le Président de la République, Monsieur Macky Sall.

« Cette position est claire, elle est pertinente et elle engage tout le peuple sénégalais s’opposant à toute forme de dépénalisation et de légalisation de l’homosexualité, qui est punie sévèrement par le Code pénal Sénégalais ; il en est de même en ce qui concerne tous les actes contre-nature et des attentats à la pudeur », indiquent les députés.