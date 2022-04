Le CESE adopte l’avis sur la modernisation du sous-secteur des transports

Monsieur Idrissa SECK, Président du Conseil économique social et environnemental (CESE), a présidé, ce jeudi 28 avril 2022, la séance plénière consacrée à l’examen et à l’adoption du projet d’avis sur le thème « Transports routiers et Modernisation du sous-secteur», dans le cadre de la première session ordinaire de l’année 2022 de l’Institution. A l’issue du débat général, le projet d’avis a été adopté à l’unanimité par les Honorables Conseillers.

Parce que le transport routier est le moyen de déplacement le plus important et constitue également un puissant vecteur d’inclusion et d’aménagement du territoire, et eu égard à l’actualité routière dramatique récente dominée par la récurrence de meurtriers accidents routiers, cle thème « Transports routiers et modernisation du sous-secteur» a été jugé « opportun » et « pertinent »., et le Le débat de haute facture a enregistré une grande participation.

Il a été beaucoup notamment question de la formidable dynamique de modernisation du secteur des transports terrestres engagée ces dernières années, avec notamment le TER et le BRT : la fluidité de la mobilité avec qui consacrent l’avènement des transports capacitaires (TER, le BRT), le développement fulgurant du réseau autoroutier et des infrastructures de désenclavement (autoponts a Dakar et Pikine, ponts de Marsassoum, Foundiougne et Rosso, VDN3, etc.).

, le permis à points, le facteur humain dans les causes d’accidents de la route, et la sanction des délinquants routiers, la gestion des corridors inter-état, ont, entre autres points, fait l’objet de larges échanges et recommandations.

C’était en présence du M. Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, et de M. Aubin Jules Marcel SAGNADIATTA, Secrétaire général du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD), représentant le ministre M. Mansour FAYE (excusé, en raison de sa présence à la conférence de presse mensuelle du Gouvernement), du Directeur des Routes, M. Mamoudou Alassane Idrissa CAMARA, et du Directeur des Transports routiers, M. Cheikh Oumar GUEYE, …Valdiodio NDIAYE.

Aux côtés des Honorables Conseillers engagés depuis le mois de février dans la production technique du projet d’Avis, et du Rapporteur M. Fodé DIOP, sous la présidence de M. Mamour Ndary BA, Président de la Commission du Développement territorial et local en charge de ce thème, le Ministre Samba SY, le Secrétaire général du MITTD ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement Aubin DIATTA et ses collègues, ont apporté des contributions grandement qui enrichiront le projet d’Avis appréciées aux travaux de la plénière.

Ceci qui a permis au Président du CESE, M. Idrissa SECK, de se réjouir de « la qualité exceptionnelle, de la très grande valeur, de la compétence intellectuelle de notre haute administration, au demeurant souvent louée par nos partenaires internationaux et célébrée par le Chef de l’Etat lui-même, dont je restitue ici le propos ».

S’adressant au Honorables Conseillers, le Président Idrissa SECK a félicité le professionnalisme, l’assiduité et l’engagement avec lesquels ils s’acquittent convenablement de leur mission, aux côtés de l’ensemble de l’Administration du CESE. Il a renouvelé au Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions sa « gratitude pour son soutien constant et la pertinence de sa contribution ».

Le Président Idrissa SECK a également remercié la Presse nationale pour la qualité de la couverture médiatique des sessions du CESE et souhaité une « joyeuse célébration de la fête de la Korité dans la paix, à l’issue du mois béni du Ramadan, et à la suite de la célébration de Pâques par nos sœurs et frères chrétiens « .

La séance plénière du vendredi 29 avril 2022 sera dédiée à l’examen et à l’adoption du projet d’Avis sur le thème « Autosuffisance et Sécurité alimentaires », avec la participation de M. Moussa BALDÉ, Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural.

À l’issue de cette seconde séance plénière, M. Idrissa SECK, Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), procédera à la clôture de la première session ordinaire 2022.