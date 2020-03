Le chien licorne : ce chiot a une oreille unique au milieu du front

Cet adorable chiot est comparé à une licorne sur les réseaux sociaux. Sauf que ce chien n’a pas une corne au milieu du front… mais une oreille. Le chiot, qui a une oreille unique, passionne déjà les internautes. En quelques jours seulement, il a déjà accumulé plus de 36 000 abonnés sur Instagram. Regardez la vidéo pour voir les images de Rae le chien licorne.

Golden Unicorn Rae est le pseudo de ce golden retriever qui fait penser à une licorne. Rae a été blessé peu de temps après sa naissance et a perdu une oreille. À cause de différents facteurs lors de sa croissance, sa seule et unique oreille est remontée et se trouve à présent au milieu de sa tête, quasiment sur son front. Sur Instagram, le chiot n’a posté qu’une vingtaine de photos et pourtant, il est déjà une star. Son compte a été ouvert le 26 février et en quelques jours, il s’approche déjà des 40 000 abonnés.

Dans les commentaires laissés par ses abonnés, on ne peut lire que des compliments à son égard. « Maintenant tous les chiens voudront également faire migrer leur oreille ! C’est tellement mignon ! », écrit un admirateur. D’autres ont félicité sa propriétaire pour l’avoir adopté. « OMG, je suis trop content que ce chiot ait une maison et une propriétaire aimante qui ne l’abandonnera jamais ». Il semblerait que Rae ait perdu son oreille suite à un accident avec sa mère. La chienne aurait été un peu trop agressive avec ses chiots et l’oreille du bébé fragile a été arrachée.