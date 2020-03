La célèbre chanteuse Duffy a été séquestrée, violée et droguée

En 2011, Aimée Ann Duffy annonce « prendre une pause » concernant son activité publique, rappelle LCI. Près de 10 ans plus tard, la chanteuse plus connue sous le nom de Duffy revient, et explique sur Instagram avoir été droguée, séquestrée et violée. Découvrez son témoignage poignant dans la vidéo ci-dessous :

La chanteuse explique ses 10 ans d’absence

Choc pour les fans de soul ce mardi 25 février. Après 10 ans d’absence, la chanteuse galloise publie une photo sur Instagram, avec un long texte expliquant son absence. Les raisons de sa disparition médiatique font froid dans le dos. « Il a fallu du temps. Je suis ok » explique Duffy. Si la chanteuse semble être en sécurité désormais, elle raconte ses moments difficiles.

« Vous ne pouvez qu’imaginer le nombre de fois où j’ai pensé à écrire ceci. La façon dont je l’écrirais, ce que je ressentirais par la suite. Je ne sais pas exactement pourquoi c’est le bon moment, ni pourquoi cela est excitant et libérateur pour moi de parler. Je ne peux pas l’expliquer. Beaucoup d’entre vous se demandent ce qui m’est arrivé, où j’ai disparu et pourquoi » , commence la chanteuse.

« J’ai été violée, droguée et retenue en captivité pendant des jours »

« La vérité est que, et croyez-moi, je vais bien et je suis en sécurité maintenant, j’ai été violée et droguée et j’ai été retenue en captivité pendant des jours. Bien sûr, j’ai survécu. La guérison a pris du temps. Mais je peux vous dire qu’au cours de la dernière décennie, je me suis promis de vouloir ressentir le soleil briller au fond de moi, et le soleil brille maintenant. Je ne voulais pas montrer au monde la tristesse dans mes yeux. Je me suis demandé, comment puis-je chanter avec le cœur, s’il est cassé ? Et lentement, il n’a pas éclaté », raconte Duffy.

11 ans après le succès de « Mercy » vu environ 80 millions de fois sur Youtube, la chanteuse de 35 ans ne dit pas si elle va faire son retour sur la scène musicale, elle qui a remporté plusieurs récompense et joué dans le film Legend en 2015.