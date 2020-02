Nicki Minaj en mode carnaval : sa tenue sexy fait le buzz sur Instagram !

Nicki Minaj a fait grimper la température avec son costume de carnaval ! La star aborde un ensemble ultra sexy ! On vous laisse découvrir…

Attention les yeux ! Nicki Minaj a encore frappé ! La rappeuse a choisi un costume ultra sexy pour fêter Carnaval. Et le résultat risque de vous étonner !

Ce n’est un secret pour personne : Nicki Minaj adore les tenues extravagantes ! En effet, la chanteuse aborde toujours des looks ultra décalés. Elle fait alors le buzz à chacune de ses apparitions. Il faut dire que cette dernière n’a pas froid yeux ! Décolleté XXL, combinaison ou encore mini-robe, la bombe ne recule devant aucune folie vestimentaire ! Et ça marche ! Elle possède ainsi plus de 110 millions d’abonnés sur Instagram. Incroyable !

Nicki Minaj a encore gâté sa communauté ce mardi. La rappeuse a dévoilé son costume de Carnaval. Fidèle elle-même, la jolie brune a opté pour un déguisement très sexy . Nous pouvons donc la découvrir dans une tenue tout droit venue du Brésil. Nicki Minaj prend la pose dans un ensemble bleu et violet. Elle laisse alors entrevoir son corps de rêve. Et le résultat est canon !

Les internautes n’ont pas pu résister au charme de la chanteuse. En effet, ils sont plus de 800 000 à liker le cliché en moins d’une heure . Mais ce n’est pas tout ! Nicki Minaj a aussi eu le droit à des centaines de compliments. «Wow ! Sublime», «La Queen!», «Magnifique», «ça te va trop bien» peut-on ainsi lire en commentaires. Pas de doute : Nicki Minaj a frappé fort avec ce costume ! Et la fashionista fait encore l’unanimité !

La star américaine a aussi dévoilé une vidéo de sa tenue sur Instagram. Elle entame alors une petit chorée et nous laisse admirer son déguisement.

Nicki Minaj est donc prête pour célébrer mardi gras ! Et la jeune femme risque de faire tourner les têtes avec son look sexy ! On a hâte de découvrir les photos de son show ! Et vous, qu’en pensez-vous ?