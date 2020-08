Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a sévi suite aux «nombreuses plaintes reçues» contre la série ‘’Infidèles’’. En effet, dans une décision prise, ce 12 août 2020, le gendarme de l’audiovisuel a rappelé «les conditions de poursuite de la diffusion» de la série par la Sen Tv.

Voici in texto les décisions prises par le CNRA :

– des séquences et propos qui portent gravement atteinte à la dignité, l’image, l’honneur et la réputation de la personne humaine, notamment de la femme ;

– des séquences et propos susceptibles de nuire à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses ;

Conformément à sa mission de veiller au respect des dispositions de la loi n°2006-04 du 04 janvier 2006 et de celles du cahier des charges applicables aux télévisions privées, et après en avoir délibéré, en sa séance du 12 août 2020 ;

– de ne plus diffuser des propos, comportements et images jugés indécents, obscènes ainsi que des séquences et propos susceptibles de nuire à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses ;