Le coordonnateur de Mimi2024 répond à Moundiaye Cissé

Le coordonnateur de l’Ong 3D sous prétexte de soit disant défendre la démocratie s’en prend au collectif des candidats honteusement spoliés de leurs parrainages par la commission de contrôle du parrainage domicilié au Conseil Constitutionnel.

Moundiaye Cisse qui s’est longuement épanché dans les colonnes d’un journal de la place pense que « ceux qui reprochaient hier, au Président, d’instrumentaliser la justice ne peuvent pas venir aujourd’hui, lui demander d’intervenir contre une décision de justice (du conseil constitutionnel) ». Quelle réaction pitoyable d’un membre de la société civile ! Honte à qui ferme les yeux sur les opérations scandaleuses de contrôle du parrainage décriées partout dans le pays et hors de nos frontières !

Monsieur Cissé, vous semblez oublier que la démocratie dont vous vous couvrez des oripeaux pour faire diversion consiste à respecter les droits de chaque citoyen. Et les candidats qui ont fait l’objet d’un véritable hold-up au niveau du Conseil Constitutionnel ont aussi des droits, de même que ces 900.000 électeurs-parrains qui ont disparu du fichier électoral ! Pensez-vous qu’il faille juste fermer les yeux sur ces forfaitures et aller organiser une élection avec un faux fichier comme si de rien n’était ? A qui profite vos propos scandaleux si ce n’est au candidat de la continuité Amadou Ba qui souhaite aller à l’élection sans ceux et celles qui constitueraient une menace pour lui. Comme par hasard, votre argumentaire sert parfaitement ses intérêts et vous avez l’allure peu fière d’un véritable défendeur du beefsteak de Amadou Ba plutôt que d’un membre de la société civile soucieux de préserver la paix par l’organisation d’une élection inclusive et transparente. Vous vous mêlez de questions politiciennes et votre parti pris est évident. Pour votre gouverne, sachez que le Collectif des candidats spoliés de leurs parrainages a interpellé le Président de la République qui est aussi, figurez-vous, le Président du Conseil supérieur de la Magistrature qui de plus a nommé par décret tous les 7 juges du Conseil constitutionnel. Ne pas l’interpeller consiste à penser qu’il n’est nullement responsable de la spoliation des parrainages des membres du Collectif alors que nenni.

Le Président de la République a bien une grande part de responsabilité sur le contrôle scandaleux des ces parrainages. Car c’est lui-même qui a nommé tous ceux qui sont dans ce processus foireux. Du ministère de l’Intérieur, entendez là les membres de la DGE (Direction générale des Élections qui ont en charge le fichier électoral), en passant par les membres de la CENA et ceux du Conseil Constitutionnel. Donc quoi de plus normal d’écrire au Président de la République pour qu’il interpelle le Conseil constitutionnel, ce, afin qu’il remette dans leur droit les candidats spoliés de leur parrainage. Si vous avez en douce troqué votre veste de membre de la société civile pour enfiler une tenue de camouflage de souteneur de Amadou Ba, sachez que vous ne trompez personne car on lit clairement dans votre rhétorique partisane mais ne prenez pas les sénégalais pour moins intelligents qu’ils ne sont. Soutenez Amadou Ba si cela vous chante mais arrêtez de nous faire prendre les vessies pour des lanternes !

Bassirou DIENG, Coordonnateur de Mimi2024 du département de Pikine