Mamadou Thior, président du Conseil de Régulation pour l’Ethique et la Déontologie s’est invité au journal télévisé de TFM pour déplorer les saccages dont la chaine de télévision de Youssou Ndour a fait l’objet au cours des manifestations liées à l’affaire Sonko-Adji Sarr. L’Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (OMART) condamne les violences perpétrées contre les organes de presse au Sénégal, exprime sa solidarité et apporte son soutien à la presse sénégalaise et loue son professionnalisme.

Cependant, le CORED au lieu de statuer sur le comportement non professionnel de certains journalistes auto-proclamés chroniqueurs, s’érige en gendarme subjectif pour blâmer Xibaaru, un site professionnel d’informations générales, sur la question de la Sodav. Dans le différend entre l’Omart et la Sodav, Xibaaru.sn a régulièrement relayé les versions des deux parties. Ainsi, dans ce cas d’espèce, l’Omart fustige la décision du CORED et attire l’attention du comité directeur du Cored, tribunal des pairs, les accointances entre Ngoné Ndour, la Présidente du Conseil d’Administration de la Sodav et Mamadou Thior, Président du Cored.

Par ailleurs, l’OMART et le Collectif Say Wi réitèrent leur soutien indéfectible à Seneweb, Xibaaru et Li Quotidien pour leur professionnalisme dans le traitement du différend Sodav-Omart. Ngoné Ndour Pca et Aly Bathily, directeur gérant de la Sodav ont porté plainte aux trois organes de presse, très professionnels pour diffamation et demandent 1 milliard pour dédommagement. Quel paradoxe. L’Omart ne cessera jamais de le répéter et de le dénoncer la gestion nébuleuse de la Sodav faute de commission permanente de contrôle.

Ensuite, la Sodav fonctionne officiellement depuis 2016 et les ayants droit n’ont jamais eu de cartes de membre. Alors personne ne sait le nombre d’adhérents alors que la Sodav gère des centaines de millions de francs Cfa.

Notre engagement pour une gestion transparente de la Sodav au profit des artistes est sacerdotal. Notre détermination pour défendre les intérêts des créateurs et autres professionnels de la culture est sans commune mesure.

L’OMART réaffirme sa solidarité à la presse, particulièrement à Xibaaru, Seneweb, Li Quotidien.

Pour l’OMART

Abdoulaye Mamadou GUISSE

Président de l’observatoire de la Musique

et des Arts du Sénégal (OMART)