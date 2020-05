Le Covid-19 vide Bango de ses recrues !

Le deuxième contingent n’a pas répond présent au centre d’instruction de Bango sis à Saint-Louis ce 02 Mai. La cause de cette absence est due à la pandémie du Coronavirus. Le commandement a jugé nécessaire de déférer la venue des recrues du contingent 2020/2. Une situation inédite qui sera gravée en lettre d’or dans le registre des événements de la Grande muette. Quant aux jeunes sénégalais qui ont rêvé d’intégrer les rangs, c’est un rêve qui s’est envolé et on ne sait pas pour le moment quand cette situation va se décanter et quelles sont les mesures préconisées si l’on sait que l’année est découpée en trois contingent à savoir la première en début d’année c’est à dire le 02 janvier, la deuxième le 02 mai et la dernière le 02 septembre. Cette perturbation risque de compliquer la situation des jeunes qui en dehors de cette annulation sont confrontées à d’énormes difficultés pour avoir certains documents administratifs comme la carte nationale d’identité, le casier judiciaire entre autres.

Un tour au centre d’instruction de Bango a permis de découvrir le nouveau décor du camps. Ainsi, les nouvelles recrues allaient inaugurer les nouveaux bâtiments où les sections sont disposées en étages R + 2 changeant carrément le décor.

Bango ressemble ainsi à un hôtel 5 étoiles où maintenant les futurs soldats mangent à table avec un dessert à l’appui.