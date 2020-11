La fédération des Entreprises du Sénégal (F.E.S) vient de me décerner la haute distinction dénommée DAMEL D’OR 2020 dans le domaine de la culture. La remise officielle sera faite ce 28 Novembre 2020.



A cette occasion je tiens à remercier mes compagnons de lutte pour le rayonnement de la culture et l’égalité des chances dans ce secteur qui fonde et féconde tout processus de développement.

Au nom de l’organisation Omart dont je suis le président, je remercie la F.E.S pour ce choix sur ma modeste personne dans un contexte où la culture a plus que jamais besoin des symboles du refus de la soumission à l’ignoble colonisation de ses maigres ressources.

Cette distinction DAMEL D’OR 2020 est à l’image des symboles du refus à l’image des Damels comme Lat Dior, Amary Ngoné Sobel pour ne citer qu’eux.

Je dédie cette couronne au peuple Sénégalais , ce peuple de culture et de teranga.

Jaam ci yéen nieup.

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé de l’observatoire de la musique et des arts du Sénégal ( Omart)