Mais pourquoi les « blancs » qui viennent en Afrique prennent les populations pour des indigènes qui n’ont aucun droit de parole. La Senac SA que le Sénégal a enrichi en lui confiant la gestion de l’autoroute et de plusieurs infrastructures, commence à bomber le torse dans notre propre pays.

Lors de la cérémonie de présentation vœux de l’année 2020, Xavier Idier, le Directeur général Senac SA et Eiffage Opérations Services, a montré tout son désaccord par rapport à la volonté de l’Etat du Sénégal à faire renégocier les contrats de concession : « Le contrat nous fixe un ensemble de droits réciproques entre l’Etat et le concessionnaire. Aujourd’hui nous sommes au-delà de ce que le contrat nous demande de faire. Et l’idée de renégociation ne parait pas approprié parce que on peut le renégocier que s’il y a une clause qui le permet et aujourd’hui, il y’en a pas ». Mais quel culot !.

On est où là ?

Surement pas en France. Car c’est sur le sol Français que la volonté du Sénégal ne peut s’exercer. Mais au pays de Serigne Touba et de El Hadj Malick, un « Babtou » ne peut nous imposer ses droits quels qu’ils soient car seul le droit et la volonté du peuple souverain guidé par l’état prime…