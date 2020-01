Ibrahima Sène, secrétaire chargé des Affaires économiques au Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT)

« Cheikh Yérim Seck veut discréditer Idy et Khalifa pour baliser le terrain à Sonko »

Ibrahima Sène ne rate jamais l’occasion pour se prononcer sur les sujets frappant l’actualité nationale. Ses positions, il les assume jusqu’au bout. Via mail, nous l’avons interpellé sur certaines questions de l’actualité nationale. Il a accepté de nous répondre.

L’on pensait que depuis leur rencontre à l’occasion de l’inauguration de la grande mosquée Massalikoul Jinaane, suivie d’une autre au Palais de la République scellée par la lecture d’un communiqué, les retrouvailles étaient définitives entre Me Abdoulaye Wade et son successeur au Palais de la République, le Président Macky Sall. Mais depuis un bout de temps, le PDS se radicalise, ne pensez-vous pas que le fil du dialogue doit reprendre entre les deux hommes, du fait des nombreux défis qui attendent le Sénégal ?

Un dialogue national inclusif est entamé ! Il n’y a plus de place au « dialogue à deux » pour faire face aux défis dont tu parles !

Oumar Sarr et ses compagnons de Suqqali Sopi, un courant qu’ils ont créé à l’intérieur du PDS, soutiennent que Me Abdoulaye Wade agit actuellement sous la dictée de son Karim Wade. Voilà pourquoi le PDS dirigé depuis le Qatar, refuse de participer au Dialogue national. La crise ne risque-t-elle pas de s’aggraver au PDS, compte tenu de cette situation ?

La crise au PDS s’est déjà aggravée avec Suqqali Sopi. Deux camps s’y affrontent ! C’est du jamais vu depuis la fronde d’Idrissa Seck !

Comment analysez-vous le silence qu’observe depuis plusieurs mois le Président du parti Rewmi, Idrissa Seck ? Un silence qui fait l’objet de nombreuses spéculations. Le journaliste Cheikh Yérim Seck qui revendique une proximité avec le Chef de l’Etat, Macky Sall soutient que ce dernier s’entretient régulièrement au téléphone avec Idrissa Seck.

L’on ne peut pas vouloir une chose et son contraire ! Quand Idrissa Seck parle, l’on dit » oh comme il bavarde trop » ! et quand il se tait, l’on se demande » pourquoi il ne parle pas » ? Ce sont les gens qui ne cessent de l’interpeler ainsi qui sont incohérents. Une chose est sûre, Idrissa Seck sait d’expérience quand ‘’parler lui est politiquement utile’’ et quand ‘’le silence vaut son pesant d’or en politique » ! L’explication que Cheich Yérim Seck donne à » son silence » ne vise qu’à discréditer, aux yeux de l’opinion, tous ceux qui, comme Idrissa Seck et Khalifa Sall, se taisent aujourd’hui, pour baliser le terrain à Sonko qui tient le » parloir »! L’on ne doit pas se tromper sur l’amitié et la proximité qu’il revendique auprès du Chef de l’Etat et de son épouse. Les Moustapha Diakhaté , Moustapha Cissé Lo et Madiambal Diagne, que j’appelle la » bande des 3 M », sont déjà passés par là!

Le Pds entre les mains de Karim Wade qui se trouve au Qatar, Idrissa Seck silencieux, Khalifa Ababacar Sall qui se garde de se prononcer sur les sujets de l’actualité politique, sociale nationale depuis sa sortie de prison, Ousmane Sonko qui s’isole dans son combat. Finalement, ne croyez-vous pas que le Président Macky Sall n’a pas en face de lui, une véritable opposition qui puisse l’ébranler ?

C’est ton opinion que je ne partage pas. Je fais mienne la conception Wolof de l’adversaire qui dit » NONNE DU TUUTI » ! (L’adversaire n’est jamais petit »)

Des voix discordantes sont enregistrées au sein du mouvement Nio Lank, Nio Bagn. Certains en sont même arrivés à accuser d’autres d’accepter des financements provenant de l’opposition. Ce qui détourne leur mouvement de son objectif initial. Une telle situation, selon vous, était-elle prévisible ? Est-ce le début d’un essoufflement de ce mouvement ?

Ce mouvement citoyen comme tous les autres qui se sont présentés comme une » alternative aux partis politiques », ont toujours fini, à travers l’argent, par se diviser sur des bases politiciennes de leurs bailleurs de fonds, pour pouvoir continuer à se positionner. Nio Lank, Nio Bagn n’est pas le premier mouvement citoyen à avoir ce destin, et ne sera pas le dernier. C’est aux citoyens de comprendre leurs jeux, pour ne pas être divertis des véritables défis auxquels ils font face. C’est cette prise de conscience qui rend, improductive, en termes de mobilisation populaire, tout leur activisme.

Le climat social demeure tout de même tendu. Le système éducatif est en proie à des agitations, au sein des universités, la tension règne, il y a cette hausse des prix de l’électricité, et l’UNACOIS alerte que ceux des denrées de première nécessité risquent de connaître une augmentation. Pendant ce temps, le régime n’essaye pas d’apporter une solution à ces multiples problèmes.

La tension au niveau du système éducatif ne traduit pas un climat social tendu, encore moins l’activisme de Nio Lank. Il l’aurait été :

– si les négociations avec les centrales syndicales n’avaient pas abouti à porter le « Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti » (SMIG) qui était de 209,10 FCFA l’heure, soit un montant de 36 243 FCFA par mois en, … ; à 333,808 FCFA par heure, soit 66761 frs cfa par mois, à partir du 1er Décembre 2019.

– si la pension minimale de retraite n’était pas portée à 80% du SMIG, et si le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est estimé à 15,7% en 2017, n’avait pas baisser à 14,3% au quatrième trimestre 2018, malgré la baisse du taux de croissance de l’Economie qui est passé de 7,4% en 2017, à 6,4% en 2018.

– si la » Convention Nationale sur le Travail et la Sécurité Sociale » n’ait pas été réformée en faveur des travailleurs.

Malgré ces acquis sociaux tangibles, qui se sont renforcés avec les mesures d’accompagnement de la hausse récente des tarifs de l’électricité de 6% , par la hausse des salaires catégoriels de 5% pour les Cadres et de 8% pour les autres, le climat social serait tendu, si elle n’avait pas épargné 54% des clients SENELEC, à revenu modeste, pour faire porter aux 20% des plus fortunés, une hausse de 10% , contre laquelle s’est mobilisé le collectif » Nio Lank », en donnant ainsi une fausse impression d’un » climat social tendu ».

Cependant la lutte des mouvements syndicaux enseignants perturbe véritablement le climat social et mérite donc que l’on s’y penche avec lucidité. Ils ne sont pas satisfaits des lenteurs, au sein du ministère chargé de la Fonction publique, dans la publication des actes administratifs, dont dépend leur carrière, et de l’absence de la prise d’actes, par le gouvernement, visant à réformer le système de rémunération des Agents de l’Etat, unanimement jugé discriminatoire.

La question que je me pose est donc de savoir, est ce que ces points restants dans leurs revendications méritent de bloquer les cours en faisant des débrayages et la grève, portant ainsi préjudice au quantum horaire dont le respect est une exigence nationale.

Ils ont marché hier (jeudi en toute liberté, pour sensibiliser l’opinion sur leurs revendications, pourquoi alors aller en grève immédiatement après ? Ils savent bien que ce ne sont pas ces actes qui feront que, dès après leur grève de 48 h, leurs revendications seront totalement satisfaites, ne serait – ce que sur la réforme du système de rémunération des Agents de l’Etat, qui concerne tous les secteurs de la Fonction publique, et qui ne peut être menée de façon satisfaisante, dans le cadre strict de négociations entre l’Etat et les syndicats d’enseignants. Vont-ils alors, continuer à reconduire leurs plans d’action avec débrayage et grève, sans se soucier du respect du quantum horaire ? Autant il leur est loisible d’organiser leurs marches, les vendredis après-midi, pour ne plus pénaliser les élèves et étudiants, si leur objectif reste de sensibiliser l’opinion sur l’urgence de régler leur situation administrative, autant ils devraient savoir, qu’ils ne peuvent pas continuer à faire des débrayages et des grèves au détriment du quantum horaire, et continuer à percevoir l’intégralité de leur salaire.

L’Etat et les organisations des Parents d’Elèves devaient être sans faiblesse pour ne pas faire supporter au peuple, le payement des heures et des jours non travaillés. Cette situation est inadmissible dans aucun pays démocratique doté un Etat de Droit et de Justice sociale.

En outre, compte tenu de la transversalité du système de rémunération des Agents de l’Etat, que le lieu qui sied le mieux pour obtenir un consensus le plus large entre les Agents de l’Etat, et les contribuables qui assurent cette rémunération, c’est dans le cadre du » Dialogue national » en cour.

Pour ce qui est de ‘’l’alerte’’ de l’UNACOIS sur l’institution d’un » acompte de 12% » sur les importations, qu’elle présente comme une taxe nouvelle qui aggraverait les coûts des produits importés, il faut d’abords savoir, que le Sénégal, en tant que membre de la CEDEAO ayant adhéré au « Tarif Extérieur Commun’’, ne peut aucunement, de son propre chef, instaurer une nouvelle taxe sur les produits importés.

Ici, il s’agit de lutter contre l’évasion fiscale sur ‘’l’Impôt’’ sur les revenus, chez les petites et moyennes entreprises importatrices.

Le « Code Général des Impôts » leur aménagé un impôt spécifique, la » Contribution Générale Unique » (CGU), dont les taux ont même été rabaissés pour les encourager à s’acquitter de leur impôt, sur la base de leur propre déclaration de « Chiffres d’Affaire« , tout en instituant un nouvel impôt pour faire payer ceux qui continuent à ne pas payer leur impôt dû.

C’est donc, ceux qui s’adonnent à l’évasion fiscale que ce nouvel » acompte » sanctionne en prélevant automatiquement 12% de leur Chiffre d’Affaire sur leurs Importations, qui est connu à partir des dédouanements de leurs produits.

Donc, les petits et moyens importateurs ont le choix de respecter la CGU, et de subir un précompte de 12% de la valeur de leurs importations. Ils ne peuvent plus échapper à « l’Impôt sur le Revenu ».

C’est pour cela, qu’ils cherchent un soutien populaire pour enlever cet « acompte », en voulant faire croire qu’il va se répercuter sur les prix des consommateurs et aggraver l’inflation. Ils perdent leur temps puisque leur jeu est découvert !

Ils payeront l’impôt sur le revenu comme tous les contribuables, et vont s’exposer à des sanctions s’ils cherchent à répercuter ces 12% sur les produits !

Comme Nio Lank avec la hausse de 10% du tarif de l’électricité pour les 20% des clients les plus fortunés, de la SENELEC, l’UNACOIS cherche, avec cet » acompte », à se passer comme le défenseur des consommateurs les plus faibles, alors qu’elle cherche à continuer à échapper à » l’Impôt sur le Revenu ». Heureusement que notre peuple a suffisamment de maturité politique pour pouvoir discerner quels sont les intérêts en jeu, dans toutes les déclamations des activistes.