Le dialogue politique transféré aux…Affaires étrangères

Le président du Comité de pilotage du dialogue national, Famara Ibrahima Sagna, a réuni hier les présidents des différentes commissions pour adopter un plan de travail. A l’occasion de la rencontre, il a affecté à chaque commission une salle de réunion. Ainsi la commission politique tiendra ses rencontres au Ministère des Affaires Etrangères, la commission Economique et sociale au Building administratif, la commission des ressources naturelles au Cercle de la Rade, la commission environnement et cadre de vie sera également au Cercle de la Rade. Quant à la commission paix et sécurité, elle travaillera à l’état-major particulier du chef de l’Etat. La commission Modernisation de l’Etat et de la lutte contre la corruption au siège du comité de pilotage, la commission décentralisation à ex-Breda et celle de synthèse au Bulding administratif. Famara Ibrahima Sagna indique également que chaque commission, à l’exception de celle politique, devra se réunir mercredi prochain pour achever sa composition et élaborer son agenda.