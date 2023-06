Le F24 lance officiellement le dialogue du peuple…ce lundi

MOBILISONS NOUS POUR LA REUSSITE DU DIALOGUE DU PEUPLE

C’est sur recommandation de la plénière que le Comité exécutif de F24 a décidé de procéder au lancement du dialogue du peuple le lundi 19 juin 2023. Il s’agira, ce jour ,d’un acte inaugural symbolique rehaussé de la présence des leaders des organisations membres de F24 qui vont marquer ainsi leur adhésion à une alternative au dialogue sans enjeu convoqué par le Président MACKY SALL.

Le dialogue devrait constituer un moment de grande communication , de sensibilisation et de conscientisation des citoyens qui doivent prendre la mesure des contrevérités et arguties qui leur sont servies,, des décisions de justice et des actes d’impunité qui parasitent et détériorent notre vivre ensemble.

Pendant cette semaine de vérité, dans les réseaux sociaux, et dans les médias traditionnels, des débats et échanges seront organisés, des vidéos diffusées ou rediffusées, des articles produits ou reproduits, allant dans le sens de rétablir la vérité sur le troisième mandat : Macky SALL ne peut pas exercer plus de eux mandats consécutifs , il ne peut pas être candidat ‘’du bokk ‘’et ne saurait en aucun cas bénéficier d’une prolongation du mandat qui se termine impérativement en 2024. Des témoignages seront recueillis auprès des victimes de violence, de torture ou de verdict commandité. Il sera rappelé l’impunité dont bénéficient les proches du pouvoir ainsi que la flagrance de l’iniquité dont sont victimes les porteurs de voix discordantes par rapport au régime en place

En définitive, retenons que dans sa première phase ainsi entamée le dialogue abordera deux thématiques dont l’ une portera sur le troisième mandat et l’autre sur la justice à deux vitesses.

Pour rappel, dans les termes de référence il est précisé

Dans l’atelier I « La genèse et les étapes de l’évolution de la question de la limitation des mandats ainsi que les dispositions constitutionnelles de 2001 et 2016 sont rappelées. Le discours captieux des tenants du pouvoir est déconstruit : jurisprudence Wade, 2eme quinquennat, mandat hors de portée de la réforme, attendre verdict du Conseil Constitutionnel… »

Dans l’atelier 3 « Point sur les détentions arbitraires, situation des détenus politiques . Point sur la justice à deux vitesses, sur l’usage d’alibis juridiques pour des gains politiques : KARIM; KHALIFA et SONKO , etc »

Les autres thèmes seront abordés dans la deuxième phase, après la tabaski.

Une grande mobilisation de toutes les organisations membres de F24 est requise pour assurer le succès du dialogue du peuple qui devrait marquer une étape importante dans la marche de la plateforme vers l’atteinte de ses objectifs déclinés dans sa charte.

Avec la certitude de pouvoir compter sur la sollicitude bienveillante de chacun et de tous

Cordialement

Le Coordonnateur