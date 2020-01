Le film « Atlantique » de Maty Diop charme Barack Oboma

L’ancien président des États-Unis, Barack Obama, a publié sur ses comptes Twitter et Instagram, une liste de films, dont « Atlantique » de Mati Diop, qui l’ont marqué durant l’année qui vient de s’achever et dénommée « My favorites movies of 2019 ».

Selon Les Échos qui donne l’information, Obama est tombé sous le charme du long métrage de la réalisatrice Franco-sénégalaise. Ce film, qui raconte l’odyssée d’un jeune Sénégalais candidat à l’émigration, a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes.