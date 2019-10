Le fils de Cissé Lô casse la baraque à…Ouest-Foire

Nguenté XXXL à Ouest-Foire (Dakar) : Junior Lo casse la baraque pour baptiser Cissé Lo Junior…

Ndèye Diop, la charmante épouse de Cheikh Mbacké Lo dit Junior Lo, fils de l’honorable député Moustapha Cissé Lo, vient d’accoucher un si mignon garçon ( Mach’ Allah !). La cérémonie du huitième (8ème) jour dit « toudd » (donner un nom) a eu lieu, hier, au quartier Ouest-Foire de Dakar. L’ami de Waly Ballago Seck a choisi son père (Moustapha Cissé Lo) pour lui donner le nom de son rejeton). Une cérémonie pleine de solennité et riche en couleurs. Ainsi, elle a vu la présence d’un large parterre de personnalités (Ministres, DG, religieux et hommes d’affaires, etc.). Nous pouvons en citer le Ministre des Sports Matar Ba, Abdoulaye Ndour Ministre Conseiller et ancien DAGE de la Présidence de la République, Abdoulatif Coulibaly Ministre Porte-parole de la Présidence de la République, Moustapha Cissé Lo, député et Président du Parlement de la CEDEAO, Pape Abdoulaye Seck, ancien Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Matar Diop HCCT, Abdou Ndiaye responsable politique APR, Mamadou Libasse Basse, responsable politique APR à Pikine, Mouhamed Sylla responsable politique APR à Touba, Sokhna Momy Bousso fille de feu Ndiouga Kébé, Madame Mbacké ( PA), Alioune Badara Diouf député à l’Assemblée Nationale, Serigne Moustapha Mbacké Khadim Awa Ba. Disons que la cérémonie de «toudd» a été présidée par Serigne Modou Abdoulaye Fall Ibn Serigne Moussa Nawel Mbacké.

Pour votre gouverne, la belle-fille de l’honorable député Moustapha Cissé Lo est la fille d’Aliou Diop, lui-même, fils d’El Hadji Ibrahima Diop, le défunt ex- Grand Serigne de Dakar. Madame Lo est aussi une petite-fille du défunt célèbre Diop Millionnaire, père de l’ex- député-maire libéral de la Commune de Médina(Dakar), en l’occurrence, Pape Momar Diop.

Longue vie et santé de fer à El Pistolero Junior. Amen !