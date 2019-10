TQO : Cheikh Sarr zappe Yacine Diop et Astou Traoré

La Fédération Sénégalaise de Basket-ball (FSBB) informe que le sélectionneur national, a rendu publique une liste de 12 joueuses pour le tournoi de pré-qualification olympique qui se déroulera du 14 au 17 Novembre 2019, à Maputo, au Mozambique.

Deux absences de marque ont été relevées dans ce groupe : Yacine Diop et de Astou Traoré la capitaine qui avaient pris part au dernier Afrobasket 2019, à Dakar. Cheikh Sarr ira donc au Mozambique avec six joueuses qui étaient présentes à la dernière compétition et six autres.

Liste des 12 joueuses

1-Bintou MARIZY (Saint Armand France)

2-Elma Kinta MALOU (ASC Ville de Dakar)

3-Ndéye Khadidiatou DIENG (Dakar Université Club)

4-Ndéye SENE (Dakar Université Club)

5 -Oumoul Khairy THIAM 2 (Gran Canaria Espagne)

6 -Lala WANE (Monaco Basket France)

7 -Ndéye Fatou NDIAYE (Sainte Savine Basket France)

8 -Mame Marie SY (Villeneuve d’Ascq France)

9 -Oumoul Khairy SARR (IDK Gipuzkoa)

10 -Maréme DIOP (B. F. Escaudain France)

11 -Ndéye Thiama KAMARA (Valencia Basket Espagne)

12 -Maimouna DIARRA (San Adria Adedi Espagne)