Le Forum du Justiciable appelle à des élections libres et sans violence

Le Forum du Justiciable invite les leaders des partis politiques et des coalitions de partis politiques, les candidats ainsi que les militants et sympathisants de tous bords à se mobiliser et adhérer aux principes des élections libres et sans violence.

Le Forum du Justiciable appelle tous les sénégalais à rejeter fermement toutes formes de violence et de s’abstenir de tout acte pouvant saper la paix et la cohésion sociale.

Enfin, le Forum du justiciable encourage les sénégalais à exercer leurs droits civiques dans le respect des lois et des règlements de la république.

Dakar, le 9 janvier 2022

Le Bureau Exécutif