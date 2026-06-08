Le FRAPP interpelle réclame justice pour l’étudiant Abdoulaye Ba

Quatre mois après le décès tragique de l’étudiant Abdoulaye Ba survenu le 9 février dernier au campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Front Révolutionnaire Anti-Impérialiste Populaire et Panafricain (FRAPP) dénonce le silence persistant des autorités judiciaires et réclame des réponses claires.

Lors d’une conférence de presse, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, avait assuré que l’enquête touchait à sa fin. Pourtant, depuis cette déclaration, aucun élément nouveau n’a été communiqué à l’opinion publique. Une situation qui, selon le FRAPP, nourrit les interrogations et renforce l’exigence de transparence.

Le mouvement rappelle que « la manifestation de la vérité est une exigence démocratique » et insiste sur la nécessité de faire toute la lumière non seulement sur les circonstances du décès d’Abdoulaye Ba, mais aussi sur les actes de destruction de biens commis lors des événements. Le FRAPP exhorte les autorités judiciaires à informer sans délai sur l’état d’avancement du dossier et à situer les responsabilités afin que les auteurs répondent de leurs actes devant la justice.

Dans son communiqué, l’organisation a également adressé ses félicitations à Maître Moussa Sarr, récemment nommé ministre de la Justice, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. Le FRAPP salue son parcours marqué par un engagement constant et une grande disponibilité au service de l’État de droit et des aspirations légitimes du peuple sénégalais.