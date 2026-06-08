Mondial 2026 : un arbitre somalien refoulé à son arrivée aux États-Unis

Omar Abdulkadir Artan devait officier durant la Coupe du monde de football qui débute ce jeudi. Il a été refoulé à son entrée sur le territoire américain, a dénoncé lundi auprès de l’AFP un responsable somalien.

Les raisons de ce refoulement ne sont pas encore connues. Omar Abdulkadir Artan disposait d’un visa en règle, a indiqué à l’AFP Ciise Aden Abshir, haut conseiller auprès du ministère somalien de la Jeunesse et des Sports, interrogé par l’AFP.

La Somalie est l’un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés d’une interdiction de voyage aux États-Unis par l’administration deDonald Trump.

Omar Abdulkadir Artan « compte parmi les arbitres les plus respectés d’Afrique » et lui « refuser l’entrée aux États-Unis et l’empêcher d’officier […] porte préjudice non seulement à sa personne, mais sape également l’engagement du football en faveur de l’équité, du mérite et de l’esprit du fair-play », a regretté M. Abshir.

« La communauté du football devrait le soutenir en cette période difficile », a encore estimé cet ancien capitaine de l’équipe nationale somalienne.

Omar Abdulkadir Artan devait être le premier arbitre somalien à officier lors d’une phase finale de Coupe du monde. Agé de 34 ans, il faisait partie des 52 hommes en jaune sélectionnés pour porter le sifflet au Mondial coorganisé en juin et juillet par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

« Je loue les efforts, le professionnalisme et l’intégrité démontrés par l’arbitre Omar, qui est devenu une source d’inspiration pour la nouvelle génération de Somaliens », s’était réjoui le jour de sa nomination Hassan Sheikh Mohamud, président de ce pays qui ne s’est jamais qualifié pour un Mondial.

Titulaire du statut Fifa depuis 2018, Artan officie dans le championnat somalien et a été nommé meilleur arbitre de l’année par la Confédération africaine de football (CAF) en 2025.

La Somalie est dans le viseur de Donald Trump. Fin novembre, le président américain l’avait qualifiée de « pays pourri » et fait part de son intention de mettre fin au statut spécial protégeant les ressortissants somaliens de l’expulsion.

RFI avec AFP