Yoro Dia à Sonko : « Tu es de retour mais l’Etat…là et ne tremblera pas »

En congrès devant ses militants au Dakar Arena, Ousmane Sonko a annoncé un avenir plus radieux pour son parti, malgré son départ du gouvernement dirigé par Diomaye Faye. « Nous sommes le plus grand parti par la volonté de Dieu. Nous avons élu des maires, des députés, des présidents. Sonko est de retour, et le pays va trembler », a-t-il lancé.

Yoro Dia, ancien ministre et porte parole de la Présidence sous Macky Sall, a répondu à cette phrase du leader de Pastef. Pas convaincu par Ousmane Sonko, Yoro Dia n’a pas été tendre avec l’ancien Premier ministre.

« Tu es de retour mais l’Etat qui t’avait embastillé, dompté pour te remettre sur le droit chemin de l’opposition légale après l’insurrection est toujours là et ne tremblera pas. Combien de points de croissance nous a coûtés cet aventurier ambigu? Opposant nihiliste et PM incompétent », écrit Yoro Dia sur le réseau social X.