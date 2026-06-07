Meeting Dakar Arena : Pastef lance le défi des 100 000 cellules

Au lendemain de son premier congrès ordinaire, qui a confirmé Ousmane Sonko à la tête du parti pour un mandat de six ans, Pastef a tenu ce dimanche un grand meeting d’investiture à Dakar Arena. L’événement a été marqué par une mobilisation massive de militants et sympathisants venus saluer cette nouvelle étape.

Le secrétaire général du parti, Ayib Daffé, a qualifié le congrès de « succès éclatant », se félicitant d’une participation exceptionnelle. Selon lui, l’objectif de mobilisation a été largement dépassé, avec la présence de délégués représentant les 553 sections communales du pays et les 45 structures de la diaspora.

Il a rappelé que ces assises, attendues depuis la création du parti il y a douze ans, ont permis l’adoption de textes majeurs : un document d’orientation pour les six prochaines années, des résolutions générales et spécifiques, un code de déontologie des militants ainsi que le rapport d’activités.

Le meeting a également servi de cadre au lancement officiel des nouvelles cartes de membre, présentées comme un outil central pour renforcer l’organisation interne. Ayib Daffé a profité de l’occasion pour remercier les partenaires étrangers, les délégations invitées et l’ensemble des structures du parti pour leur contribution à la réussite du congrès.

Se tournant vers l’avenir, il a rappelé les ambitions fixées par le nouveau président : la création de 100 000 cellules actives à travers le pays et l’objectif d’un million d’adhérents grâce à la campagne de distribution des cartes. Des perspectives qui traduisent la volonté de Pastef de consolider son implantation nationale et internationale, au lendemain d’un congrès considéré comme une étape charnière dans son histoire.