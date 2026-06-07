Adiouma Dioums Diallo rend hommage à Abdoulaye Wade

La célébration du centenaire du président Abdoulaye Wade est une occasion exceptionnelle pour moi de renouveler mon engagement politique et ma détermination à porter ces idéaux et de rester fidèle à mes principes et valeurs de loyauté.

A cette occasion je souhaite partager en tant que citoyen sept concepts majeurs de sa vision pour l’Afrique, fruits de son engagement et de son expérience. Ces principes guident notre action et restent des repères pour l’avenir du continent.

1. Panafricanisme et fédéralisme

Le Président Abdoulaye Wade a porté l’ambition d’une Afrique unie autour d’un État fédéral reconnu par une Charte de bonne gouvernance démocratique. Il a défendu une Afrique compétitive, solidaire et ouverte au monde — les« États‑Unis d’Afrique ».

2. Souveraineté alimentaire

La production locale des denrées consommées est une priorité stratégique. Une agriculture modernisée et mécanisée, axée sur la productivité , la durabilité et la transformation doit constituer le socle du développement économique et social.

3. Révolution numérique et formation professionnelle

La transformation numérique et technologique doit être accompagnée d’un effort soutenu en matière d’éducation et de formation professionnelle. L’Afrique ne doit pas rater la révolution digitale qui façonnera les économies du XXIe siècle.

4. Transition verte et protection de l’environnement

Le développement doit conjuguer croissance et préservation des ressources naturelles. Des projets d’envergure, tels que la Grande Muraille Verte, sont essentiels pour lutter contre la désertification, protéger les écosystèmes et réduire l’exode rural.

5. Mobilisation des compétences de la diaspora

Le retour et la mobilisation des intellectuels et professionnels de la diaspora représentent une opportunité décisive pour transférer savoir‑faire, innovation et expertise au service du développement du continent.

6. Diversification des partenariats et sécurité

Une stratégie de diversification des partenariats économiques, associée au renforcement des dispositifs de sécurité, est nécessaire pour assurer la résilience et la souveraineté des États africains face aux défis régionaux et mondiaux.

7. Innovation économique et secteur privé national super fort

L’innovation doit être au cœur du modèle de développement. Un secteur privé national dynamique, soutenu par des champions nationaux dans les secteurs stratégiques et des infrastructures modernes accessibles, est indispensable pour créer emploi, richesse et prospérité partagée.

Je réaffirme mon attachement à ces principes et appelons les acteurs politiques, économiques et sociaux à les promouvoir pour construire ensemble un Sénégal de paix et de prospérité dans une Afrique plus forte, souveraine et solidaire, ouverte au reste du monde .

Bon anniversaire Monsieur le Président

Adiouma Dioums Diallo

Sénégalais de la diaspora

Genève – Suisse