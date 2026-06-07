Meeting Dakar Arena : Sonko réaffirme sa loyauté aux militants de PASTEF

Devant une foule rassemblée à Dakar Arena, Ousmane Sonko a livré un discours empreint de reconnaissance envers la base militante de PASTEF, qu’il considère comme le véritable pilier du mouvement. Le leader patriote a assuré qu’il ne tournerait jamais le dos à ceux qui l’ont porté, insistant sur la force collective et la détermination qui distinguent son parti. Selon lui, cette cohésion et cette volonté partagée de transformer le pays sont à l’origine de l’admiration, mais aussi des inquiétudes de ses adversaires politiques.

Sonko a tenu à rappeler que de nombreux membres du parti disposent de parcours et de compétences remarquables, mais qu’ils ont choisi de lui accorder leur confiance. « Je suis votre serviteur », a-t-il martelé, soulignant que son engagement repose sur des valeurs qu’il juge inaltérables : dignité, foi, éducation et fidélité.

Le président de PASTEF a également marqué sa différence avec certaines pratiques du pouvoir, qu’il dit rejeter. Contrairement à ceux qui, une fois élus, se placent au-dessus des autres, Sonko affirme concevoir l’autorité comme un service et non comme un privilège.

Évoquant les tensions internes qui ont traversé le parti, il a rappelé avoir alerté très tôt sur l’existence de divergences et de manœuvres susceptibles de fragiliser l’organisation. Il a insisté sur le fait que ses mises en garde, parfois jugées prématurées, s’inscrivaient dans une lecture politique anticipant les défis à venir.