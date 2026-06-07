Lors du congrès de Pastef organisé ce dimanche à Dakar Arena, Ousmane Sonko a consacré une partie de son intervention à répondre à ceux qu’il accuse d’entretenir artificiellement l’idée d’un conflit au sommet de l’État. Devant des milliers de militants, il a affirmé : « Nous sommes sortis de la première phase de clarification », estimant que les remous internes n’ont pas affaibli le parti mais, au contraire, l’ont renforcé.

« Pastef est plus que jamais la plus grande force politique du pays. Si nous sommes à 54 % aujourd’hui, nous serons à 75 % demain », a-t-il lancé.

Le leader patriote a revendiqué le rôle central de son parti dans les réformes menées depuis l’arrivée au pouvoir, rappelant que les grands chantiers liés à la lutte contre la corruption, à la justice, à la renégociation des contrats stratégiques et à la récupération des avoirs publics ont été conduits depuis la Primature.

« Pendant ces mois au gouvernement, la bataille contre la corruption, pour la justice, pour la renégociation de nos contrats et la récupération de nos avoirs se faisait à la Primature. Tout le monde sait qui voulait rompre avec les anciennes pratiques et qui veut aujourd’hui les restaurer », a-t-il insisté.

Abordant les relations entre institutions, Sonko a reconnu que certaines incompréhensions étaient prévisibles, raison pour laquelle Pastef avait tenu une assemblée de clarification. Mais c’est surtout son attaque contre les « marchands de crise » qui a marqué les esprits. Sans citer de noms, il a accusé certaines personnalités de tirer profit des tensions supposées entre les institutions : « Les marchands de crise, qui se nourrissent de cela, qui sont reçus au Palais et qui en sortent avec des enveloppes, veulent faire croire aux Sénégalais qu’il existe une crise institutionnelle. Ce n’est pas le cas ».

Pour Sonko, la configuration actuelle du pouvoir ne doit pas être interprétée comme un affrontement. Il a rappelé que la Constitution définit clairement les rôles de chaque institution : « Il n’y a pas de crise. Cette configuration n’est pas synonyme de guerre. La Constitution sépare les rôles entre l’Exécutif et le Législatif ».