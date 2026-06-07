Sonko : « Je ne trahirai jamais les militants que vous êtes »

Réuni avec ses partisans au Dakar Arena, Ousmane Sonko a tenu à exprimer sa reconnaissance envers la base militante de Pastef, qu’il considère comme la véritable force du parti. « Je ne trahirai jamais les militants que vous êtes », a-t-il lancé avec fermeté, avant de souligner que l’engagement et la détermination des Patriotes suscitent « l’admiration, mais aussi l’envie de nos adversaires politiques ».

Le leader a insisté sur l’unité qui anime ses partisans autour d’un même idéal : « Ce que certains peinent à accepter, c’est cette volonté commune de faire avancer le pays ». Reconnaissant les qualités de nombreux membres, il a ajouté : « Beaucoup d’entre vous ont un meilleur parcours, de meilleures idées et de meilleurs profils. Mais vous avez choisi de me faire confiance. Je suis donc votre serviteur ».

Sonko a également mis en avant les valeurs qui guident son engagement politique. « Ma dignité, ma religion, mon éducation et mes valeurs ne connaissent pas la trahison », a-t-il affirmé, avant de rappeler que le choix porté sur sa personne est l’aboutissement d’un long parcours militant.

Marquant sa différence avec certaines pratiques du pouvoir, il a déclaré : « Je n’ai pas la même lecture du pouvoir que certains. Il existe des personnes qui, une fois élues, regardent les autres de travers et se croient au centre de tout. Ce n’est pas mon cas ».

Revenant sur les tensions internes qui ont traversé Pastef ces derniers mois, Sonko a rappelé avoir alerté très tôt sur les divergences et manœuvres susceptibles de fragiliser l’organisation. « Quand j’ai commencé à souligner certaines divergences au sein du parti, on disait que j’étais pressé. Pourtant, j’avais parlé d’un avant, d’un pendant et d’un après novembre-décembre », a-t-il insisté.