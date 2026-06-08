L’offensive politique de Sonko…une contre-attaque méthodique de rupture

Le paysage politique sénégalais subit une recomposition sans précédent, marquée par l’affirmation de PASTEF (Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) comme force gravitationnelle absolue. Vendredi dernier, plus de soixante partis et mouvements politiques ont officialisé leur intégration au sein de la formation au pouvoir. Cette absorption massive transforme le parti fondé en 2014 en un ensemble hégémonique, effaçant l’autonomie de nombreuses structures pour les fondre sous une seule bannière. Pour Ousmane Sonko, cette dynamique n’est que l’aboutissement d’un processus anticipé de longue date, qu’il qualifie de convergence naturelle de militants partageant un même idéal.

Cette démonstration de force organisationnelle s’est matérialisée ce week-end à Diamniadio, lors du tout premier congrès national de l’histoire du parti. Réunis le samedi 6 juin, les délégués des sections nationales et de la diaspora ont réélu Ousmane Sonko « à l’unanimité » à la présidence du mouvement. Sous la supervision de Ngouda Mboup, ce plébiscite intervient alors que le leader patriote venait tout juste de prendre les rênes de l’Assemblée nationale la veille, le vendredi 5 juin, consolidant ainsi son ancrage institutionnel au sommet du pouvoir législatif.

L’événement s’est toutefois inscrit dans un contexte de haute tension politique, consécutif à la rupture désormais consommée avec le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Cette crise ouverte a culminé le 22 mai dernier avec le limogeage d’Ousmane Sonko de ses fonctions de Premier ministre, scellant l’éclatement de la coalition historique « Diomaye Président ». Le divorce s’est accentué avec la formation, le 2 juin, d’un nouveau gouvernement dirigé par le banquier Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, une équipe immédiatement boycottée par Pastef mais rejointe par certains alliés et figures dissidentes du parti.

Cette dualité inédite au sommet de l’État fait peser de lourdes incertitudes politique. Lourdement endetté, le pays fait face à l’inquiétude croissante des bailleurs de fonds internationaux, traditionnellement rétifs aux conflits institutionnels prolongés. Les marchés financiers et les partenaires au développement observent avec préoccupation ce face-à-face entre un pouvoir exécutif remanié et une majorité parlementaire restée fidèle à l’ancien chef du gouvernement.

Pourtant, fort d’une écrasante majorité de 130 sièges sur 165 à l’Assemblée nationale, le parti majoritaire détient les clés de la gouvernance à court terme. Bien qu’Ousmane Sonko ait affirmé que le gouvernement pouvait tomber « dans les 72 heures », il a paradoxalement exclu le recours immédiat à une motion de censure, préférant opter pour une posture de surveillance critique. Le chef de l’État dispose, quant à lui, de prérogatives constitutionnelles strictes : la dissolution de la chambre basse ne sera légalement possible qu’à partir de novembre 2026, l’obligeant d’ici là à composer avec la majorité ou à recourir, le cas échéant, aux pouvoirs exceptionnels de l’article 52 pour gouverner par ordonnances.

Dimanche 7 juin, lors d’un rassemblement de grande envergure à la Dakar Arena, le président de l’Assemblée nationale s’est attaché à désamorcer les craintes d’un effondrement institutionnel. Réfutant les termes de « crise » ou de « guerre », il a rappelé que la Constitution sénégalaise organisait de manière stricte la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. Le leader de Pastef a vivement fustigé ceux qu’il nomme les « marchands de crise », accusant certains acteurs d’instrumentaliser les tensions pour obtenir des faveurs financières au sein du palais présidentiel.

Devant une affluence considérable, Ousmane Sonko a livré un discours de clarification interne axé sur l’éthique, la loyauté et les valeurs fondatrices du panafricanisme. En affirmant son humilité face aux nombreuses compétences du parti, il s’est positionné comme le « serviteur » d’un projet collectif qui dépasse les ambitions individuelles. Il a profité de cette tribune pour condamner la dérive morale et l’arrogance qu’engendre parfois l’exercice du pouvoir, réitérant son engagement personnel à ne jamais trahir la confiance des militants.

Sur le plan doctrinal, le leader des Patriotes a fermement défendu le cap de la « rupture systémique », revendiquant la paternité des réformes majeures entamées à la Primature, notamment la lutte contre la corruption et la renégociation des contrats stratégiques. Évoquant les récentes lignes de fracture au sein du mouvement, il a rappelé qu’il avait anticipé ces clarifications intérieures dès la fin de l’année précédente. Pour lui, la pérennité du projet exige une discipline rigoureuse et le refus de tout réformisme tiède.

Désormais affranchi de la coalition d’origine, Pastef se lance à l’assaut des futures échéances électorales avec l’ambition de transformer son assise politique nationale. En affichant l’objectif de faire progresser son score historique de 54 % à 75 %, Ousmane Sonko engage ses troupes dans une dynamique de conquête absolue. Le parti entend démontrer que sa légitimité populaire demeure intacte et autonome, ouvrant une ère de clarification électorale dont le peuple sénégalais sera, en dernier ressort, le seul arbitre.

La rédaction de Xibaaru