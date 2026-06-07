Meeting Dakar Arena : Sonko présente Pastef comme « une idée vivante »

Lors du grand meeting organisé ce dimanche à Dakar Arena, Ousmane Sonko, président de Pastef et ancien Premier ministre, a livré un plaidoyer vibrant en faveur de l’idéal porté par sa formation politique. Devant des milliers de militants et sympathisants, il a affirmé que Pastef dépasse le cadre d’un simple parti.

« On ne s’associe pas seulement à une organisation. Avant tout, il faut une idée. Pastef est plus qu’un parti politique. C’est une idée vivante, une conviction profonde qui bat dans le cœur de millions de Sénégalais », a-t-il déclaré sous les applaudissements.

Le leader des Patriotes estime que l’influence de son mouvement s’étend désormais au-delà des frontières nationales. « Cette idée transcende aujourd’hui les frontières du Sénégal pour battre dans le cœur de millions d’Africains », a-t-il ajouté, revendiquant la portée panafricaniste et souverainiste du projet.

Revenant sur le parcours du parti, Sonko a salué l’engagement des militants qui, selon lui, ont contribué à faire émerger un nouveau débat politique au Sénégal et en Afrique. Il a insisté sur le rôle des idées et des convictions dans les grandes transformations historiques, tout en appelant à la persévérance. « Ce qui est important, c’est qu’à la fin du voyage, l’objectif soit atteint. Et nous sommes toujours dans ce voyage », a-t-il conclu.