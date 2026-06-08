Podor : Un accident fait un mort et des blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi sur la Route nationale n°2, à proximité du village de Figgo, dans la commune de Ndiayène Pendao, département de Podor.

Selon les premières informations recueillies sur les lieux, deux motos de type Jakarta sont entrées en collision dans des circonstances particulièrement violentes. L’un des conducteurs aurait tenté une manœuvre de dépassement alors qu’il circulait dans le même sens qu’un camion. C’est au cours de cette opération qu’il se serait retrouvé face à une autre moto arrivant en sens inverse.

L’impact a été d’une extrême brutalité. Les trois motocyclistes impliqués ont été grièvement blessés. L’un d’eux, identifié sous le nom de Thierno Dia, âgé d’environ 23 ans, a succombé sur place à ses blessures avant l’arrivée des secours, selon Seneweb.

L’accident a également provoqué d’importants dégâts matériels. Après la collision, l’une des motos a terminé sa course sous un camion, déclenchant un incendie. Les sapeurs-pompiers de Podor, rapidement mobilisés, sont parvenus à maîtriser les flammes et à éviter une propagation du feu.

Informés du drame, les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour les constatations d’usage. Le commandant de la compagnie de Podor, le capitaine Alioune Diouf, a supervisé les premières investigations destinées à établir avec précision les causes de l’accident.

La dépouille de la victime a été acheminée à la morgue du Centre de santé Ahmadou Malick Gaye de Podor. Une enquête est en cours.