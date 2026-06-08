UGB : l’intersyndicale décrète 48h de grève

À l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord-ouest), l’intersyndicale du personnel administratif, technique et de services a observé un mouvement de grève de 48 heures pour protester contre le blocage prolongé de plusieurs dossiers et le non-paiement des salaires depuis six mois.

Le coordonnateur de l’intersyndicale, Amad Diallo, dénonce l’inaction des instances de gouvernance et appelle à une réaction urgente. « Nous courons derrière le président du Conseil d’administration (CA) pour qu’il appelle les gens le conseil d’administration pour qu’on puisse statuer sur ces cas. On ne peut pas laisser ici des pères et des mères de famille depuis 6 mois sans salaires. On a décrété aujourd’hui 48 heures pour qu’on puisse régler ce problème le plus rapidement possible », a martelé Amad Diallo.

Ils exigent aussi le départ du président du Conseil d’administration, qu’ils jugent inactif face à la situation. « Nous appelons (à) révoquer ce PCA qui n’a pas le temps de l’université», a-t-il indiqué. Les travailleurs réclament également l’intervention des autorités nationales, notamment du président de la République, ainsi que du nouveau ministre de l’Enseignement supérieur.

« L’intersyndicale réclame l’arbitrage du président de la République parce qu’il est complètement défailli», a-t-il déclaré, demandant la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire pour examiner et valider les dossiers en souffrance.

Avec Pressafrik