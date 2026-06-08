Viols de 28 fillettes : Le maître coranique Serigne Khadim Mbacké condamné à…

La chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Diourbel a tranché ce lundi 8 juin 2026, à l’issue d’une audience spéciale particulièrement lourde. L’accusé, le maître coranique Serigne Khadim Mbacké, a été reconnu coupable de viols et de pédophilie sur 28 fillettes, dont 27 comptaient parmi ses propres élèves.

Le tribunal l’a condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, suivant à la lettre le réquisitoire du ministère public.

À la barre, le face-à-face a été éprouvant. Les jeunes victimes présentes ont courageusement maintenu l’intégralité de leurs déclarations, confirmant point par point les accusations portées lors de l’enquête préliminaire et de l’instruction.

Face à ces témoignages accablants, l’accusé a persisté dans un déni total, criant au complot. Serigne Khadim Mbacké a tenté de justifier l’affaire par des rivalités locales autour de la direction des prières à la mosquée, allant jusqu’à accuser une femme plus âgée d’avoir orchestré une cabale après qu’il a rejeté ses avances.

Cette ligne de défense n’a pas convaincu les juges. Les avocats des parties civiles notamment Mes Michel Mahécor Diouf, François Senghor, Elias Sy et Serigne Diongue ont martelé que la culpabilité de l’accusé ne faisait aucun doute et ont réclamé une punition exemplaire pour protéger l’enfance.

Malgré la plaidoirie d’acquittement de son avocat, Me Cheikh Sy, le maître coranique quitte le tribunal sous le coup d’une peine maximale, marquant la fin d’une affaire qui a profondément secoué la région de Diourbel.