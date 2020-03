Le G7 suspend son mot d’ordre de grève jusqu’à nouvel ordre

Les syndicats regroupés au sein du G7 se sont impliqués dans l’effort national de lutte contre la pandémie du Corona virus. Les syndicats d’enseignants ont sorti un texte liminaire qui atteste leur engagement en donnant une participation financière d’un million de francs en guise de contribution. Voici le

TEXTE LIMINAIRE DU G7 DU 17 MARS :

Le G 7 s’est réuni en plénière d’urgence le lundi 16 mars 2020 pour apprécier la situation scolaire face à l’évolution de la pandémie du coronavirus.

– Considérant la situation de psychose qui prévaut dans notre pays depuis l’apparition du coronavirus ;

– Considérant l’obligation impérieuse qui échoit à tous les acteurs de

contribuer fortement à l’élan de solidarité nationale noté de la part de toutes les forces vives de la nation pour éradiquer le fléau du coronavirus ;

– Considérant les missions d’éducation, de communication, de sensibilisation et d’éveil des consciences que doivent remplir les enseignants au sein de la société, notamment en cette période particulière marquée par la flambée d’une maladie méconnue des populations ;

– Considérant la nécessité pour chaque citoyen de prioriser dans ses activités le combat mené quotidiennement pour un bien-être des populations ;

Le G 7 décide de suspendre son mot d’ordre de grève et ses plans d’actions jusqu’à nouvel ordre.

La Plénière du G 7 se félicite par ailleurs des mesures d’urgence annoncées par le Président de la République, Macky Sall, parmi lesquelles la fermeture provisoire des écoles et universités pour éviter la propagation de la maladie dans l’espace scolaire, conformément à l’esprit du communiqué du G 7 en date du 10 mars 2020.

Le G 7 réitère sa demande relative au renforcement des mesures de protection à l’endroit de tout le corps médical sénégalais afin de lui permettre de mieux assurer sa mission de prévention et de traitement des populations.

Pour sa part, le G 7 réaffirme toute sa disponibilité, son engagement et sa détermination à contribuer à l’élan de solidarité nationale pour endiguer la pandémie. Ainsi, le G7 décide de mener les actions de solidarité suivantes :

– le lancement d’une campagne nationale de sensibilisation et de communication contre le coronavirus ;

– l’appel à tous les enseignants du Sénégal à s’impliquer en tant que relais dans la campagne de communication et de sensibilisation auprès des populations ;

– l’ouverture d’un Fonds National de Solidarité du G 7 alimenté à partir des contributions volontaires des enseignants et destiné à soutenir l’effort de lutte contre la pandémie. Et pour concrétiser tout cela, le G 7

décide de faire un premier versement symbolique d’une somme d’un million de francs CFA (1.000.000 FCFA) pour l’alimentation dudit fonds.

Enfin, nous formulons des prières pour que la pandémie du coronavirus soit enrayée de notre planète et demandons à toute la population de respecter strictement les mesures d’hygiène et de prévention annoncées par le Gouvernement.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn