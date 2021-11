Le GFC demande à Macky de nettoyer la présidence des agents de renseignements

Le Président de la république a rappelé aux forces de défense et de sécurité leur devoir de loyauté et de fidélité envers l’État. A mon avis, ce rappel devrait normalement être destiné au service de renseignement au sein duquel, certains agents et correspondants n’ont plus en conscience les intérêts de l’État.

Du renseignement présidentiel au renseignement de défense et de sécurité, les personnels sont choisis pour leur loyauté envers l’État et non envers une hiérarchie obscurantiste en service au cabinet présidentiel.

Formés à grands frais, des profils de personnels de renseignement sous couverture, servent cette hiérarchie obscure dont la priorité absolue est le maintien de la prise en otage politique du Chef de l’Etat et des membres du gouvernement. Ils opèrent un suivi de toute l’action politique afin de contrôler bien la situation en temps réel.

D’où l’obligation et l’urgence de prendre des mesures conservatoires pour rétablir l’ordre, la transparence et la loyauté envers la hiérarchie institutionnelle à toute échelle du gouvernement et de la présidence de la république.

Le Chef de l’État a aujourd’hui l’obligation et le devoir de procéder immédiatement au nettoyage systématique du gouvernement et de la présidence de toute cette « fraternité » trotskiste bolchévique de Lénine en s’inspirant de son opération de déseckisation du gouvernement sous le régime précédent.

En passant par le cap vert pour assister au résultat de l’alternance démocratique et pacifique, le Chef de l’état sera tenu de bien prendre en compte l’analyse du rapport des renseignements français concernant la situation politique actuelle du pays. D’ailleurs c’est l’objet de son déplacement en France selon bien des sources à bord du vol.

Mame Cheikh Seck

Président

GENERATION DES FORCES CITOYENNES (GFC)