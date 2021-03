Echec de la politique de jeunesse…La GFC exige la démission de Néné Fatoumata Tall

La Génération des Forces Citoyennes se réjouit de son alliance avec Guediawaye and Guesem et Actions 2024 nés à la suite de cette révolte. Sans délai, elle exige la démission du ministre de la jeunesse.

Le Président de la république a annoncé hier qu’il a reçu notre message en tant que jeunes. Donc lui nous demandons de destituer sans délai le ministre Nene Fatoumata Tall pour prouver sa sincérité.

En effet, le problème des jeunes a accentué depuis sa nomination à la tête du ministère de la jeunesse par la bénédiction de son protégé Aliou Sall présumé complice dans l’affaire Petrotim.

La démission du ministre de l’emploi est également une exigence des jeunes et non une demande.

Par conséquent, le Président est averti de toute conséquence résultant de l’omission de cette exigence des jeunes et particulièrement ceux de Guediawaye trahis et déçus par leur propre sœur Nene Tall et leur maire Aliou Sall.

En rapport avec les jeunes de Guediawaye, le combat sera œil pour œil avec Aliou Sall, Nene Tall et Racine Talla qui ont trahi la confiance des populations profondément mises sur le tapis. Restons debout.

« Aar sunu démocratie »

Le Président

Mame Cheikh Seck