And Gueusseum condamne le saccage de la maison du Médecin-chef de Sédhiou

Le Directoire de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS/Santé AND GUEUSSEUM, s’est réuni le 09 mars 2021 pour analyser la situation nationale, internationale à la lumière des derniers développements.

Notre pays vient de traverser une des périodes les plus sombres de son histoire et jamais de mémoire de citoyen, quels que soient la profondeur de la crise et les acteurs en jeu, jamais l’abject n’a été érigé en règle par la destruction de nos symboles. Les sénégalais ont assisté, impuissants et impunément, à un saccage de biens publics et privés, de lieux de travail, sans épargner les structures sanitaires sensées prendre en charge les victimes.

AND GUEUSSEUM compatit, déplore et condamne avec la dernière énergie la mise à sac de la maison du Médecin-chef de région de Sédhiou, par les manifestants qui ont tout emporté, jusqu’aux repas congelés, la séquestration du Médecin-chef du district de Sédhiou, la vandalisation du poste de santé de Wandifa dans le district sanitaire de Bounkiling, les ambulances et véhicules incendiés et caillassés aux centres de santé de Sédhiou, de Keur Massar et de Mbao. Les malades hospitalisés en ont fait les frais des nuisances sonores et de la fumée émanant des grenades lacrymogènes lancées à proximité des structures sanitaires et hospitalières.

Dans la même veine, l’ASAS condamne le saccage des locaux du groupe de presse GFM (RFM, TFM) et la coupure de signal de la SEN TV et de WALF TV précarisant ainsi l’outil de travail tout en privant des millions de téléspectateurs de leur droit à l’information.

Aussi, AND GUEUSSEUM se solidarise avec Mme Fatou DIOUF, Assistante Infirmière à l’Hôpital de Sédhiou, qui a assisté, impuissante à la consumation de tous ses biens, ses blouses blanches y compris. Et devant cette situation inacceptable, l’ASAS exige une indemnisation de tous les personnels et structures de santé impactés par cette crise et demande que des mesures soient prises pour que pareille situation ne se reproduise.

Dans un autre registre, ces manifestations qui ont regroupé des milliers de personnes sans aucun respect des mesures barrières pourraient remettre en cause tous les efforts entrepris par les autorités et les personnels sanitaires, toutes catégories socioprofessionnelles confondues sans oublier les populations dans la lancinante lutte contre la Covid. Les conséquences d’une résurgence déjà fulgurante de la contamination de la Covid-19 seraient fatales non seulement au système de santé mais aussi à l’ensemble des secteurs économique, social, culturel, etc.

Par ailleurs, l’ASAS félicite Monsieur le Président de la République pour la proactivité dans l’acquisition des vaccins contre la Covid-19 en achetant 200 000 doses par anticipation à la donation de l’Initiative Covax ainsi que la priorité qu’il accorde aux personnels de santé et de l’action sociale, les véritables sentinelles du système à côté des personnes porteuses de comorbidité.

AND GUEUSSEUM rappelle que le vaccin constitue le seul espoir mais ne pourrait être efficace qu’avec une couverture vaccinale à deux doses de plus de 70 à 80% de la population selon des spécialistes de l’immunologie. Cependant, l’Initiative Covax n’offrant que 20% de la couverture vaccinale nationale, les 80% soit un minimum de 24 millions de doses pour une population d’environ 15 millions dans une perspective riposte à court terme, posent une véritable équation pour l’équité au droit à la santé de tous les citoyens. Relativement à ce constat, AND GUEUSSEUM exhorte les populations à maintenir les mesures barrières car la vaccination à elle seule ne saurait suffire à rompre la chaine de transmission.

En outre, l’ASAS se félicite des mesures institutionnelles annoncées par Monsieur le Président de la République pour accompagner la jeunesse. Or, dans un souci de justice, AND GUEUSSEUM rappelle à son Excellence les 500 milliards annoncés dans le cadre du renforcement du système de santé, le paiement des arriérées de la prime Covid-19 pour les travailleurs municipaux et des contractuels des CTE ainsi que la révision du système de rémunération du personnel de santé, car faut-il le rappeler, au plus profond de la crise, seuls les travailleurs de la santé et de l’action sociale, les Force de l’ordre et la presse étaient restés au charbon.

Enfin, l’ASAS s’incline pieusement devant la mémoire de tous ces morts dont le peuple aurait dû et pu se passer.

Fait à Dakar, le 09 maand rs 2021.