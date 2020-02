Le Grand-père pédophile viole 3 filles de sa…famille

La cour d’assises du Morbihan a condamné mardi un sexagénaire

Un homme de 66 ans habitant Ploemeur était jugé depuis jeudi par la cour d’assises du Morbihan pour des faits de viols et d’agressions sexuelles sur trois enfants de sa famille, rapporte Ouest-France. Les faits se sont déroulés pendant plus de vingt ans, entre 1989 et 2001. Les victimes, sa nièce, sa belle-fille et la fille de sa seconde belle-fille, étaient toutes mineures au moment des faits, la plus petite étant âgée de 3 ans.

C’est l’une d’entre elles qui l’avait dénoncé en janvier 2012, confiant à son enseignante que son grand-père était « pédophile ». En échange d’argent de poche, de jouets ou de chocolat, l’individu imposait aux fillettes des fellations, des pénétrations digitales ou des attouchements, précise le quotidien. Le sexagénaire, qui comparaissait libre, a été condamné mardi à dix ans de réclusion criminelle, une peine assortie d’un suivi sociojudiciaire de six ans.