Le football est perçu comme le plus beau métier au monde, à cause du rêve qu’il procure aux gamins issus de milieux défavorisés de se hisser en haut de la société grâce aux revenus faramineux qu’ils gagnent en jouant dans de grands clubs. En général, ces stars du ballon rond vivent leur passion et leurs rêves dans une aisance financière sans conteste.

Néanmoins, suite à une mauvaise gestion, à un mauvais choix sportif ou à une blessure grave, une carrière peut être totalement brisée et la vie même du jouer peut s’en retrouver anéantie. En effet, un certain nombre d’entre ces stars du football finissent ruinées, et cela, pour diverses raisons. Voici ici cinq footballeurs africains qui, après avoir amassé une fortune pendant toute leur carrière, sont (re)devenus pauvres car totalement ruinés.

1 – Emmanuel Eboué (Côte d’Ivoire)

Les amateurs de football ont été choqués par la nouvelle de la chute soudaine de l’ancien pensionnaire de l’Asec d’Abidjan, Emmanuel Eboué. En effet, l’ancienne star d’Arsenal s’est retrouvée sans le moindre sou après son divorce d’avec sa femme belge, Aurélie.

Né le 4 juin 1983 à Abidjan, Emmanuel Eboué a fait ses premiers pas dans le foot à l’académie de l’Asec jusqu’en 2002. Puis, il signe cette même année au KSK Beveren en Belgique. En 2004, Arsenal le recrute et il devient une des stars des Gunners aux côtés des Thierry Henry et autres.

Il reste dans le club londonien jusqu’en 2011, ce qui lui permet d’amasser une fortune colossale. Entre 2011 et 2015, il joue à Galatasaray en Turquie avant de signer à Sunderland en Angleterre en 2016. Malheureusement il ne jouera pas un seul match sous ses nouvelles couleurs à cause d’un litige juridique. Puis s’en suivront, courant 2016 – 2017, des déboires familiaux, son divorce, une dépression et d’autres difficultés qui le poussent à une tentative de suicide. A l’issue de ceci (surtout le divorce), il perd toute sa fortune et risque de se retrouver à la rue.

2 – Wilson Oruma (Nigéria)

Né à Warri au Nigeria en 1976, Wilson Oruma est un milieu de terrain qui a fait les beaux jours de l’équipe nationale nigériane, les Super Eagles, entre 1995 et 2006. En club, il a essentiellement évolué en France, en Turquie, en Suisse et en Grèce entre 1994 et 2010 : au RC Lens, As Nancy-Lorraine, Samsunspor, Nîmes Olympique, Servette FC, FC Sochaux, Olympique de Marseille, EA Guinguamp et AO Kavala.

Après avoir joué avec autant de clubs renommés, il met fin à sa carrière en novembre 2010. On imagine alors aisément que sa retraite sera dorée vu ce qu’il a amassé comme pactole. Mais bizarrement, c’est à ce moment là que ses déboires vont commencer. L’ancien milieu de terrain des Super Eagles se serait fait escroquer par un pasteur véreux puis par de faux hommes d’affaires pétroliers. Six ans après cet épisode douloureux qui l’a ruiné, il serait devenu fou.

3 – Éric Djemba-Djemba (Cameroun)

Voici un joueur qui était promis à une très belle carrière. En effet, le natif de Douala où il voit le jour le 4 mai 1981, a connu, très jeune, de grand clubs européens notamment Nantes de 2000 à 2003, puis Manchester United de 2003 à 2005. Il est ensuite allé au Qatar jusqu’en 2008. Cette même année, Eric Djemba Djemba a fait un investissement immobilier qui tourne mal.

Puis une affaire avec son agent éclate dans la presse qui affirme que le joueur a fait faillite et qu’il devait 600 000 euros au fisc anglais. Cette situation n’arrange ni son image ni ses finances qui prennent un coup. Pour tenter de remonter à la surface, l’ancien joueur de Manchester United a eu recours à une douzaine de clubs en Israël, au Danemark, en Pologne, en Inde, etc. Mais cela n’a pas changé la situation.

4 – Ifeanyi Udeze (Nigéria)

Ce Nigérian né à Lagos en juillet 1980 a joué essentiellement en Grèce dans 5 clubs de 1997 à 2008, puis en Angleterre à West Bromwich Albion en de 2003 à 2006. Il a joué la Coupe du Monde en 2006 avec le Nigeria. Mais on ne sait pour quelles raisons, malgré cette carrière, il est sans club depuis 2008. Pire, plusieurs médias ont annoncé qu’il est en faillite et totalement ruiné. Certains ont même rapporté qu’il avait été chassé de sa maison parce qu’il n’arrivait plus à payer son loyer.

5 – Mohammed Yusuf (Nigeria)

Latéral droit des Super Eagles sous la direction de Stephen Keshi, Mohamed Yusuf a surtout brillé avec le club nigérian de Enyimba FC avec qui il a gagné des trophées au Nigéria et sur le plan continental. Né en 1983 à Lagos, il a aussi joué à Al-Hilal en Egypte et au FC Sion en Suisse.

Cet ancien défenseur a connu un triste sort en 2010 après une blessure contractée lors de la Coupe d’Afrique. Depuis lors, il serait en phase de réhabilitation, mais totalement abandonné par les autorités de sont pays et aussi par son club qui n’a pas dû pas apprécier sa blessure, il est aujourd’hui ruiné.

Ces exemples très tristes nous montrent comment ce milieu du sport et du football en particulier peut cacher des choses moins reluisantes, comparées à ces images de strass et paillettes que nous voyons tous les jours.