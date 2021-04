Le juge qui avait hérité de l’affaire Sonko-Adji Sarr menacé de mort !

Le juge Mamadou Seck, qui s’était désisté dans l’affaire « Sweet Beauté » qui oppose le leader de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, et la masseuse Adji Sarr, a fait l’objet de menaces de mort, rapporte Libération qui donne l’information dans sa livraison du jour.

Selon le journal, des individus lui auraient envoyé des Sms dans lesquels on peut lire ceci : « Nous t’attendons sur le dossier Sonko. Nous te surveillons toi et ta famille de Tivaouane aussi. Du Sang va couler, mais pas seulement celui des manifestants. Vous et vos familles allez payer. Nous le jurons », lit-on dans le message.

La correspondance a été envoyée à deux reprises sur le numéro personnel du magistrat, le 28 février dernier. Les auteurs présumés ont été cueillis après plusieurs jours d’enquête. Il s’agit de A. Diagne et Y. C. Cissokho.

Ils ont été déférés au parquet la semaine dernière malgré leurs dénégations. L’un d’entre eux a pu obtenir la liberté provisoire. Le dossier est envoyé en flagrant délit et la défense a exigé la comparution du Juge Mamadou Seck.