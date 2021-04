Cheikh Ndiaye à Adama Gaye : « tout projectile lancé sur Macky Sall, lui sera retourné »

A la faveur du Ramadan, je suspends le débat qui m’oppose à Adama Gaye, ce vieux délinquant et manipulateur de renommée internationale.

Adama Gaye devrait savoir, puisqu’il a fait de petites investigations sur ma personne, mais n’ayant rien trouvé de consistant , il s’est agrippé, hélas sur une photo, pour me caricaturer, se situant ainsi sur un registre léger et impertinent. Se frotter à Cheikh Ndiaye, est un jeu périlleux et les esprits maléfiques qui l’ont informé, devraient le lui dire. Néanmoins, je fais quelques précisions et livre une information, aux conséquences psychoaffectives destructrices.

Entre l’ancienne présidente du CESE et moi, il n’y a jamais eu de relations subordonnées à la logique alimentaire ou du profit. Tous ceux qui me connaissent le savent et peuvent en témoigner. Accomplir ma part du contrat dans toute relation, a toujours été, mon sacerdoce. Pour le reste, vous ne méritez pas de savoir. Ainsi s’achève, pour lui et pour ceux qui l’ont faussement documenté. Je le renvoie à mon CV mais de façon résumée, Cheikh Ndiaye , c’est 21 ans de service à son pays, d’instituteur-adjoint à Conseiller technique du Président, en passant par différents autres fonctions et postes, instituteur, professeur, conseiller technique à la primature, conseiller spécial Education / Emploi au CESE et élève- Inspecteur de l’éducation.

Pour les diplômes, je lui dispense de les énumérer… un tel profil ne peut donc, être ni ingrat, ni opportuniste. Engagé, oui ! Aussi, il n’a jamais été question, dans mes relations politiques et de toutes sortes d’ailleurs, de prébendes, de pots de vins ou d’opportunisme. Je ne suis pas éduqué ainsi. Sur un autre registre, aigri qu’il est, Adama Gaye ne peut plus lire objectivement, la vision et les programmes du Président de la République. Son bilan, non plus. La subjectivité a pris le dessus sur la raison mais devra-t-il savoir dorénavant, que tout projectile lancé sur le pouvoir du Président Macky Sall, lui sera retourné avec une violence inouïe.

Enfin, et voilà le conseil à ce vieil abruti de Adama; quand dans un conflit, Celui dont le Seul Agenda Compte, décrète la mort, alors il n’y a plus d’adversité, ni d’adversaire. La seule attitude qui vaille, c’est la retenue, la compassion et les prières. Poursuivre un défunt, jusqu’à sa tombe, est tout simplement ignoble, et rien, absolument rien, ne saurait justifier cet acharnement.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal