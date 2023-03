Le laboratoire GRADIS de l’UGB honore le khalife de Bambilor

Le Groupe de Recherches en Analyse des Discours Sociaux (GRADIS) de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, en partenariat avec l’ONG Fawzu Wa Nadiati, honore Thierno Amadou Ba, khalife général de Bambilor à l’occasion de la journée d’étude sur La diplomatie religieuse ce 20 mars 2023 à Saint Louis. Un hommage sera ainsi rendu à Thierno Amadou Tidiane BA, pour son engagement et ses discours d’apaisement et de prise de conscience citoyenne qui participent à la consolidation du tissu social.

Pour l’ensemble de ses actions commandées à la fois par des valeurs religieuses et citoyennes qu’il mène avec dévouement et abnégation depuis de nombreuses années, le Khalif général de Bambilor Thierno Amadou Ba, sera honoré ce 20 mars 2023 par Le Groupe de Recherches en Analyse des Discours Sociaux (GRADIS) de l’Université Gaston Berger de Saint Louis.

« Cette journée entend interroger les nouvelles reconfigurations des acteurs et des logiques dans les relations internationales en même temps que les enjeux qui en découlent pour documenter les pouvoirs publics et les processus décisionnels. Aussi par le biais de cette rencontre le laboratoire

souhaite-t-il rendre hommage à l’engagement de Thierno Amadou Tidiane BA, Khalif de Bambilor. Le Khalif de Bambilor, depuis quelques années, mène avec dévouement et abnégation un ensemble d’actions commandées à la fois par des valeurs religieuses et citoyennes », indique un communiqué du GRADIS qui souligne que « depuis plus d’une décennie, Thierno Amadou Tidiane BA organise des tournées en Europe à la rencontre des immigrés et des autorités des pays d’accueil (autorités étatiques comme autorités locales). Le khalife a inscrit ses démarches dans ce que l’on pourrait appeler diplomatie religieuse, diplomatie au service de la diaspora, sénégalaise notamment ».

Le document soutient aussi qu’au Sénégal: « Thierno Amadou Tidiane participe avec bonheur au dialogue interreligieux et mène, à travers l’ONG Fawzu Wa Nadiati qu’il a fondée, des actions en direction des femmes et des jeunes pour accompagner l’autonomisation et l’insertion ». La note signée le Dr Demba Thilel DIALLO Enseignant- chercheur à l’UCAD, Membre du Laboratoire GRADIS de l’UGB, indique également que » la Ziarra annuelle qu’il organise à Bambilor est un moment de recueillement mais aussi de partage et de dialogue avec les membres de la communauté.

En parallèle, le Khalif fait bien la promotion du département de Rufisque et de la Commune de Bambilor à l’heure de la décentralisation et du marketing territorial. Pour toutes ces raisons, un hommage rendu à une telle figure est une occasion pour l’Université de se saisir d’un phénomène qui

prend de l’ampleur au Sénégal et un peu partout dans le monde afin de réfléchir de façon pluridisciplinaire sur les enjeux, les logiques et les grammaires qui travaillent les environnements nationaux et internationaux aujourd’hui ».

Pour rappel, le Groupe de Recherches en Analyse des Discours Sociaux (GRADIS) de l’Université Gaston Berger de Saint Louis est un laboratoire pluridisciplinaire essentiellement dédié à la recherche sur les mécanismes de production et d’utilisation des discours sociaux ainsi que les modalités de circulation des significations et des valeurs dans la société.



Aly Saleh